Reducen la envergadura del ejercicio Foal Eagle

Es posible que en 2019 reduzcan la envergadura de las maniobras Foal Eagle, un ejercicio de campo que las fuerzas surcoreanas y estadounidenses llevan a cabo conjuntamente todos los años entre marzo y abril, como parte de los esfuerzos de las autoridades militares de las dos naciones para contribuir a mantener un ambiente favorable a las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington.

Al respecto, el secretario de Defensa estadounidense James Mattis declaró el 21 de noviembre, que se están coordinando los detalles para que el citado entrenamiento se realice a una escala menor, para no perjudicar las iniciativas diplomáticas para la desnuclearización de la península coreana, si bien no pormenorizó sobre hasta qué punto y en qué aspectos reducirán la dimensión del Foal Eagle. Eso sí, el Pentágono publicó luego un comunicado, especificando que los ministros de Defensa de Corea del Sur y Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo en la 50ª Reunión Consultiva sobre Seguridad sobre las actividades militares furutas y su posible modificación de acuerdo al panorama regional y en particular al progreso del proceso de desarme nuclear de Corea del Norte.

El Foal Eagle es uno de tres mayores ejercicios combinados de las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos, junto con Ulchi Freedom Guardian y Key Resolve; y ya este año sufrió cambios en su calendario al ser aplazado aproximadamente un mes para que no coincidiera con los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang. Dicho esto, la posible reducción de su envergadura sintoniza con el aplazamiento o suspensión de otras maniobras militares surcoreano-estadounidenses durante 2018, como gesto de paz hacia Corea del Norte

En lo referente a en qué medida reducirían la magnitud de dicho entrenamiento, la opinión generalizada es que probablemente excluyan armas estratégicas estadounidenses del ejercicio, como los bombarderos B-1B, los portaaviones de propulsión nuclear y los submarinos nucleares, al tiempo de omitir simulacros de desembarco ejecutados por la Infantería de Marina de Corea del Sur y el Cuerpo de los Marines.

En resumidas cuentas, buscan crear un entorno en el que Corea del Norte pueda aceptar organizar una reunión de alto nivel con Estados Unidos, así como una cumbre entre su dirigente, Kim Jong Un, y el jefe de la administración de Washington, Donald Trump. El anuncio del Pentágono sobre el Foal Eagle de 2019 es importante en este sentido, ya que constituye un mensaje anticipado de Estados Unidos hacia el régimen de Pyongyang, que por cierto es en sumo susceptible a dichas maniobras, para las que se movilizan algunas de las armas estratégicas más potentes del país norteamericano.