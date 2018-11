Jeon Yeong Taek : “Hwasubun”

El dueño de la casa es el narrador de “Hwasubun” y cuenta en primera persona las desgracias de una familia pobre que alquila un pequeño cuarto en su vivienda. La intención del autor no es denunciar una realidad social, sino más bien mostrar que “la esperanza es lo último que se pierde”.









Mi marido no fue siempre tan pobre. Cuando mi suegro vivía, tenían un arrozal bastante grande y los tres hermanos crecieron sin preocupaciones en Yangpyeong. Sus nombres no podían ser mejores. El mayor se llamaba Jangja, el segundo Geobu y el tercero, mi marido, Hwasubun.





아범이 본래는 저렇게는 못살지 않았답니다.

저희 아버지 살았을 때에는 볏백 석이나 하고,

삼형제가 양평 시골서 남부럽지 않게 살았답니다.

이름들도 모두 좋지요.

맏형은 장자요,

둘째는 거부요,

아범이 셋짼데 화수분이랍니다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Hwasubun significa que no se gasta, que no se acaba nunca, y alude a un arca mágica capaz de multiplicar varias veces cualquier objeto. Irónicamente es el nombre del inquilino, que no puede ser más pobre. El contexto temporal de este relato son los años 20, cuando comenzó el expolio masivo de los recursos de Corea por parte de Japón. En esos años había mucha gente que ni siquiera podía comer, pero el cuento no describe la desintegración de una familia, sino que refleja cómo la vida sigue adelante a pesar de la muerte y las desgracias.









Un viento afilado como un cuchillo cortaba su rostro. Caminaba con la cabeza gacha para evitar su envite, cuando divisó la forma blancuzca de una persona a los pies de un pino. Entonces corrió para ver que era. Y nada menos que encontró a su mujer y a su hija pequeña. Acurrucada debajo del árbol sobre unas ramas y tapada con el trapo viejo y gastado que había usado para cargar al bebé, su mujer abrazaba con fuerza contra su pecho a la pequeña tiritando de frío. Hwasubun fue corriendo y las cubrió con sus brazos. Su esposa abrió los ojos, pero no pudo articular palabra. Hwasubun tampoco pudo decir nada. Pasaron la noche abrazados, dando calor a la pequeña entre ambos.





칼날 같은 바람이 뺨을 친다.

그는 고개를 숙여 앞을 내려다보다가,

소나무 밑에 희끄무레한 사람의 모양을 보았다.

그것을 곧 달려가 보았다.

가본즉 그것은 옥분과 그의 어머니다.

나무 밑 눈 위에 나뭇가지를 깔고,

어린것 업은 헌 누더기를 쓰고

한 끝으로 어린 것을 꼭 안아가지고

옹크리고 떨고 있다.

화수분은 왁 달려들어 안았다.

어멈은 눈은 떴으나 말은 못한다.

화수분도 말을 못한다.

어린 것을 가운데 두고 그냥 껴안고 밤을 지낸 모양이다.









Autor:

Jeon Yeong Taek nació en 1894 en Pyonyang, actual Corea del Norte, y murió en 1968. Debutó como escritor en 1919 con el relato “La muerte de Hyesun”. En 1963 recibió el premio presidencial a la cultura. Publicó “Hwasubun” en 1925 en la revista “El mundo literario de Joseon”.