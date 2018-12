Seúl crea un plan quinquenal de relaciones intercoreanas

ⓒYONHAP News

El Gobierno surcoreano ha elaborado un plan quinquenal para impulsar las relaciones intercoreanas...





La Administración de Moon Jae In dio a conocer el lunes 3 un plan con objetivos y directrices gubernamentales sobre las relaciones entre las dos Coreas entre 2018-2022. En base a una ley promulgada en 2006, el gobierno debe formular un plan maestro cada cinco años para impulsar los lazos intercoreanos, además de planes anuales para concretar el plan maestro. La propuesta es elaborada por el Comité del Desarrollo de las Relaciones Intercoreanas, un órgano consultivo del Ministerio de Reunificación, y debe ser aprobada en reunión de Gabinete.





El plan recientemente presentado llama la atención por ser diametralmente opuesto a los de gobiernos anteriores sobre el problema nuclear norcoreano…





Así es. El plan quinquenal establecido en 2013 enfatizaba que sin medidas de desnuclearización no podía haber mejoras en las relaciones intercoreanas. No obstante, el plan presentado por el Gobierno de Moon Jae In busca impulsar el diálogo y el intercambio entre las dos Coreas para facilitar las negociaciones nucleares y mejorar las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. La propuesta también establece como objetivo la construcción de una nueva comunidad económica en la península coreana, en aras de crear un ambiente pacífico en la región.





En cuanto a las medidas para resolver el problema nuclear norcoreano Seúl ha propuesto un enfoque integral, pero de aplicación gradual, ¿verdad?





Exacto. El plan contempla implementar la desnuclearización de la península coreana por fases, al tiempo de intentar generar una relación de confianza entre las dos Coreas, así como mejorar las relaciones entre Corea del Norte y la comunidad internacional. Los principales objetivos del plan quinquenal son resolver el problema nuclear norcoreano y establecer una paz permanente en la región. También destaca porque 5 de las 10 tareas establecidas en el plan anterior se centraban en la reunificación, pero ahora solo una de ellas aborda ese asunto, en sintonía con la postura del Gobierno de Moon Jae In, que aboga por una reunificación pacífica, en vez del colapso del régimen norcoreano y su posterior absorción por el Sur