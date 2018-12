Oposición minoritaria critica la votación del presupuesto

ⓒKBS News

La Asamblea Nacional someterá a votación los Presupuestos del Estado para 2019 durante la sesión plenaria del viernes 7, que probablemente continuará hasta altas horas de la noche.





Los Presupuestos son siempre motivo de conflicto en el sector político, pero generalmente entre oficialismo y oposición. Pero esta vez, la confrontación se dio entre partidos mayoritarios y minoritarios, porque estos últimos, concretamente, los opositores Futuro Bareun, Democracia y Paz, y Partido Justicia reclamaban una reforma del sistema electoral a la vez que los Presupuestos del Estado, considerando que ambos son asuntos de vital importancia. Pero los dos partidos mayoritarios, el oficialista The Minjoo y el principal opositor Libertad Corea, acordaron votar solo el proyecto presupuestario, haciendo caso omiso a la exigencia de las otras formaciones.





Concretamente… ¿qué reclaman los partidos minoritarios?





Pues básicamente cambiar el sistema electoral y adoptar un sistema de representación proporcional, para que las opiniones de los votantes se reflejen de manera más equitativa en los escaños obtenidos. Pero para poder impulsar dicha reforma precisan mayoría de diputados, es decir, aliarse con uno de los dos mayoritarios para obtener el sí. No obstante, dicho sistema electoral no favorece tanto a las grandes formaciones, que no tendrían por qué aliarse con los pequeños partidos. Así las cosas, los dos principales partidos acordaron someter a votación los presupuestos estatales al margen de la reforma electoral.





¿Y tanto The Minjoo como Libertad Corea aprueban los presupuestos?





Aparentemente sí. The Minjoo se muestra conforme con los presupuestos para 2019 pues evitó un excesivo recorte del presupuesto para el Fondo de Cooperación Intercoreana, necesario para llevar a cabo los principales proyectos intercoreanos planificados por el Ejecutivo. Libertad Corea, por su parte, también se muestra satisfecho, porque consiguió rebajar en unos 5 billones de wones el monto total propuesto inicialmente por el Ejecutivo.