‘Te amé’, vídeo más visto del año por los surcoreanos

© YONHAP News

El vídeo musical más visto en YouTube por los coreanos durante el 2018 es ‘Te amé’, tema del grupo masculno iKON que causó gran furor en el público surcoreano.

En la lista de los 10 vídeos musicales del K-Pop más reproducidos, publicada por YouTube el jueves 6, el archipopular grupo BTS figura en quinto y noveno puesto, con el tema principal de su tercer álbum de estudio ‘Fake Love’ y la titular del repackage ‘Idol’, respectivamente.

Entre las agrupaciones femeninas, destacan Black Pink y Twice. La primera ubicó en segundo puesto el tema ‘DDU-DU DDU-DU’, mientras que dos canciones de Twice, ‘What is love’ y ‘Dance the night away’, ocuparon el cuarto y el séptimo lugar, respectivamente.