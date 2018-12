Renta per cápita sobre los 30.000 dólares

ⓒYONHAP News

Parece que este año la renta per cápita de los surcoreanos superará los 30.000 dólares.





Eso es lo que reflejan los datos: que la renta per cápita de Corea del Sur sobrepasará dicho monto, 12 años después de haber llegado a 20.000 dólares.





Parece una diferencia abismal con respecto al pasado...





Eso no hay ni que decirlo. Solo basta recordar la renta per cápita de los surcoreanos en la década de 1960, que ni siquiera alcanzaba los 100 dólares. Eran tiempos en los que el país era clasificado como uno de los más pobres del mundo. Pero eso fue hace apenas seis décadas, periodo que no puede ser considerado largo en la historia de una nación. Dicho esto, la renta per cápita empezó a aumentar rápidamente en los años 70, cuando Corea del Sur protagonizó lo que muchos llamaron “el milagro del río Han”, en un contexto de economía planificada impulsada por la dictadura militar. Así, en 1977, la renta individual de los surcoreanos superó los 1.000 dólares, para desde entonces ascender vertiginosamente hasta batir el récord de 10.000 dólares en 1995 y sobrepasar los 20.000 dólares en 2006, aún después de la crisis cambiaria de finales de la década de 1990. Crecimiento al que el profesor Angus Deaton de la Universidad de Princeton, Premio Nobel de Economía de 2015, se refirió como “el gran escape“.





Un “gran escape” que ahora ha llegado a la cota de los 30.000 dólares, ¿no?





Exactamente. Sin embargo y aunque es realmente motivo de celebración que la renta per cápita siga aumentando, también es cierto que la situación económica actual del país plantea serios retos, tales como el bajo crecimiento – un fenómeno permanente-, la creciente brecha entre ricos y pobres, y el desequilibro entre las exportaciones y la demanda interna. Sobre todo resulta preocupante la polarización socioeconómica entre la población surcoreana, cuyo 20% superior en cuanto a ingresos posee el 60% de la riqueza nacional, Mientras que el 10% inferior presenta una tasa de activos netos de -0,2%, lo que significa que tiene más deudas que bienes. Este simple dato es suficiente como para tener una idea de lo grave que es la diferencia de ingresos entre las clases, y también sobre lo dura que es la realidad diaria para una mayoría en Corea, pese a que los datos nominales que figuran en los papeles sean para celebrar.