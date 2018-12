Radio Romance (12) 싫지 않아요.

Subtítulos

지수호:그래서 너 나 싫어?

Ji Su Ho: Entonces a ti, ¿te desagrado?

송그림 : 아니... 뭐 싫다기 보다...

Song Geu Rim: No... no es que me desagrade...

지수호:그럼 좋아?

Ji Su Ho: Entonces, ¿te agrado?

송그림:뭐... 좋다기 보다...

Song Geu Rim: Este... no es que me agrade...

지수호:좋다는거야. 싫다는 거야.

Ji Su Ho: ¿Te agrado o no te agrado?

송그림:싫지 않아요.

Song Geu Rim: No me desagrada.





Expresión de la semana

싫지 않아요

Pronunciaciación: Silchi anayo

Traducción: No me desagrada.





Explicación gramatical

‘싫지 않아요’ empieza con el adjetivo predicativo 싫다, que expresa un estado psicológico o emocional del sujeto y significa ‘no querer’, ‘no gustar’, ‘desagradar’, ‘detestar’,‘caer mal’, etc.

El antónimo de 싫다 es 좋다, adjetivo predicativo que a su vez significa: ‘gustar’, ‘agradar’, ‘caer bien’. Al optar por esta forma indirecta de responder, Geu Rim está dando a entender sutilmente que se siente atraída por Su Ho.

Un sinónimo del adjetivo predicativo 싫다 es 밉다, el cual también equivale a: ‘desagradar’, ‘caer mal’, ‘detestar’. Superficialmente, ambos significan lo mismo, ya que tanto 싫다 como 밉다 pueden usarse en referencia al disgusto o desagrado que causa una persona. Sin embargo, en el caso de 밉다 solo es aplicado a personas. 밉다 incluso posee el sentido de ‘ser feo’, ‘verse mal’ o ‘ser aborrecible’. Al contrario, 싫다 es más genérico y no solo se emplea a personas sino también a acciones, actitudes y cosas, ya que contiene también el sentido de ‘no gustar’, ‘no querer’.

La oración ‘싫지 않아요’ incluye la construcción ‘지 않아요’, cuya forma básica es ‘지 않다’ y sirve para enunciar oraciones negativas. Esta forma acompaña a verbos o adjetivos predicativos. En nuestro caso, el adjetivo predicativo 싫다 (no querer/no agradar) va unido a 지 않다. Para ello, solo se deja intacta la raíz del verbo o adjetivo, que en nuestro caso sería 싫 y se le adhiere directamente la fórmula ‘지 않다’.

Para terminar, ‘싫지 않아요’ pertenece al registro semiformal. Su forma honorífica es ‘싫지 않습니다’, en tanto que la de tuteo es ‘싫지 않아’.