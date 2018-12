Estados Unidos y China pactan una tregua comercial

© YONHAP News

Después de meses de tensiones, Estados Unidos y China acordaron un alto el fuego en su disputa comercial. Tras la clausura de la cumbre del G20 en Argentina, Donald Trump y Xi Jinping decidieron suspender la imposición de nuevos aranceles por un periodo de 90 días, dando un respiro a mercados e inversores. El presidente estadounidense amenazaba con subir del 10% al 25% los aranceles a 200.000 millones de dólares en importaciones chinas a partir del 1 de enero, y en respuesta Beijing anunció tasas recíprocas por valor de 110.000 millones de dólares. No obstante, con el reciente acuerdo, Washington se comprometió a no subir los aranceles durante los próximos tres meses, mientras que Beijing accedió a comprar una sustancial cantidad de vehículos y productos agrícolas a Estados Unidos. La disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo representa un grave factor de riesgo para Corea, país que posee una alta dependencia comercial de ambas. Se prevé que el acercamiento entre ambas partes podría beneficiar a los exportadores coreanos del mercado chino, sobre todo a sectores como semiconductores, electrónico y automovilístico. De hecho, el índice compuesto de la Bolsa coreana, el KOSPI cerró el 3 de diciembre al alza después de que Estados Unidos y China acordaran una tregua de 90 días. Sin embargo, algunos expertos advierten que es pronto para ser optimista sobre el desenlace de la batalla comercial entre las dos mayores economías del mundo. Después de la tregua comercial, Estados Unidos y China tienen 90 días para intentar resolver sus diferencias, y acercar posturas sobre transferencia forzosa de tecnología, protección de la propiedad intelectual, barreras no arancelarias, intrusiones y robos cibernéticos. El presidente Donald Trump nombró a Robert Lighthizer, uno de los halcones económicos de su Administración, como representante de su país en las negociaciones con el gigante asiático, dando a entender que se mostrará inflexible en temas clave. En tanto, el viceprimer ministro Liu He, uno de los asesores más cercanos al presidente Xi Jinping, lidera las negociaciones con Estados Unidos y está decidido a defender los intereses de su país. Ante este escenario, las negociaciones se prevén complicadas para ambas partes.





La disputa entre Estados Unidos y China va más allá del desequilibrio comercial bilateral. Se trata de un enfrentamiento por la influencia y el dominio tecnológico mundial. En concreto, la Administración de Trump ha criticado el plan "Made in China 2025", con el que las autoridades chinas pretenden reestructurar su industria y convertirse en una potencia tecnológica para esa fecha, al considerarlo un intento de robar tecnología de Estados Unidos. Por otro lado, el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, vicepresidenta y posible heredera del gigante tecnológico Huawei, ha despertado el temor de reavivar las tensiones entre ambos países, ahora que acaban de pactar una tregua comercial.