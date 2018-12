ⓒKBS News

Comenzó esta semana una inspección tributaria sobre Google Korea. Claramente son dos los objetivos de esta inspección, ¿verdad?





Efectivamente. En primer lugar, la inspección tributaria tiene por objeto gravar los ingresos de los youtubers que registran altas ganancias. Informan al respecto que en YouTube hay, según datos de 2017, más de 1.200 canales creados por surcoreanos que cuentan con más de 100.000 suscriptores. Entre ellos, las ganancias de algunos ya superaron los 3.000 millones de wones. Sin embargo, al ser los youtubers contribuyentes particulares, la declaración de impuestos carece de transparencia. Y lo que pretenden las autoridades competentes con la inspección tributaria sobre Google Korea es investigar posibles evasiones de impuestos de los youtubers.





¿Y cuál es el segundo propósito?





En segundo lugar, la inspección busca aclarar las sospechas de que Google evade impuestos, o sea elude sus responsabilidades tributarias en Corea fingiendo que realiza operaciones y negocios fuera del país. En realidad, este es un problema que atañe a gran parte de las multinacionales, pero en el caso de Google se cree que aunque obtenga ganancias en Corea del Sur, no paga los impuestos correspondientes, aparentando que esas operaciones no se dan en jurisdicción surcoreana, sino en el extranjero mediante la firma matriz en Estados Unidos.





Por las dudas, ¿en cuánto estiman las autoridades las ventas de Google en Corea?





En unos 5 billones de wones anuales. No obstante, el monto que abonó Google Korea, por ejemplo en 2016, por impuesto sobre sociedades en Corea del Sur apenas rondó unos 4.000 millones de wones. Pero por ahora no hay manera de gravar las ganancias que obtiene mediante la tienda online de apps -que son las que más contribuyen a la rentabilidad de la empresa- en vista de que sus servidores no se ubican en Corea.





Pero este problema no existe solo en Corea, ¿no?





No. De hecho, a nivel global existe en estos momentos un acalorado debate sobre la llamada “tasa Google”, que vendría a ser algo así como un impuesto sobre las multinacionales, ya que grava ciertos ingresos de empresas de la economía digital -como Google y Facebook- que alcanzan cifras de negocios de más de un determinado monto a nivel mundial y dentro de un país. En Corea del Sur, un primer paso en este sentido es la reciente aprobación de la enmienda a la Ley del Impuesto Sobre Valor Añadido (IVA), en virtud de la cual Google, y otras firmas de internet tendrán que pagar desde 2019 impuestos sobre el valor añadido de servicios publicitarios y de cloud computing.