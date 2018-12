Nuevo equipo económico del Gobierno de Moon Jae In

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In nombró a Hong Nam Ki como nuevo ministro de Finanzas y vice primer ministro de Economía, nombramiento con el que inaugura el segundo equipo económico del Gobierno. Junto con el ministro recientemente designado, quien asume el cargo de máximo responsable de las políticas económicas del Estado, figura también el jefe de la Oficina de Políticas de Presidencia, Kim Soo Hyun, nombrado poco antes que Hong.

En realidad, la sustitución simultánea del vice primer ministro de Economía y del jefe de la Oficina de Políticas de Cheongwadae es algo extraordinario. Sin embargo, ante la gravedad de la situación económica nacional requería un cambio, máxime porque las dos personas al frente del equipo económico del Gobierno –el ya ex vice premier de Economía Kim Dong Yeon y el ex jefe de la Oficina de Políticas de la Casa Presidencial Jang Ha Sung- protagonizaran frecuentes desacuerdos. De hecho, el poco consenso entre ambos desconcertó en muchas ocasiones a la población e incluso al propio sector político, sobre todo en temas como el aumento del salario mínimo y la evaluación del panorama económico del país.

Así las cosas, podría decirse que sobre el segundo equipo económico del Gobierno de Moon Jae In recae la importante responsabilidad de solucionar los problemas que frenan la economía nacional, tales como la polarización de ingresos, que está en su peor nivel, o el desempleo. También deberán lograr un suave aterrizaje e implementación de la reducción del horario semanal laboral a 52 horas, mejorar la competitividad del sector manufacturero, reanimar la demanda interna, y atajar factores adversos externos, como las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la ralentización de la economía mundial.

Sin embargo, desde ya se estima que esas tareas no serán fáciles, no solo porque son retos ya de por sí complicados, sino porque no cuentan con el apoyo de la oposición, que afirma que el nuevo equipo económico no difiere del anterior, destituido entre polémica, ni en perfiles ni en la orientación de políticas.