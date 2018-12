“Me quitaron lo que más amaba en la vida, pero ahora quiero estar con ellos”









Argumento





Youngju lleva una vida dura. Sus padres murieron un accidente de tráfico y es ella quien debe encargarse de todo en la casa, incluyendo de cuidar de su hermano que no hace más que meterse en pleitos. Sin embargo, para una muchacha aún menor de edad, el mundo no es lugar fácil de vivir, máxime con unos parientes que tratan, a ella y a su hermano, como una carga, y un sistema de seguridad social lleno de huecos, insuficiente como para brindar a Youngju siquiera un mínimo amparo. Sin poder aguantar más la situación, Youngji va en busca de las personas que provocaron el accidente de tráfico que mató a sus padres, para de alguna manera desquitarse. Sin embargo, lo que encuentra es una pareja pobre que vive tan mal o peor que ella, una pareja de edad similar a la de sus padres, con un hombre que pasa los días sumergido en alcohol, por el remordimiento de haber quitado la vida a otras personas en un accidente, y una mujer que asume la realidad que le tocó vivir con resignación, pero que mantiene un cierto optimismo ante la vida.





Entonces, Youngju decide trabajar en la tienda de tofu de esta pareja, pero no les dice quién es. Y al poco tiempo se da cuenta de que cuando está con ellos, se ríe, y se siente consolada y feliz. Pero, ¿podrá Youngju disfrutar de esta calidez de esta relación, aún después de confesarles que es hija de las personas que fallecieron en el accidente provocado por ellos?









Comentario





Hay películas que uno olvida poco después de salir del cine como si tuviera amnesia y hay películas que nos dejan pensando hasta mucho después de verlas, llevando a una pregunta tras otra. El largometraje Youngju del director Cha Seong Deok es de las últimas.





Siguiendo las corrientes del cine independiente de Corea de años recientes, el espectador se topa a menudo con una avalancha de dolor. Es que muchas de las historias que cuentan las películas independientes últimamente son demasiado densas y la manera en cómo las cuenta es igual o más espesa todavía. Sobre todo parece que el tema del crecimiento estancado e impotente que no avanza se ha convertido en el prisma bajo el que el cine y los cineastas miran el hoy de la sociedad surcoreana. Pero aún bajo un mismo tema o varios temas similares, cada proyecto cinematográfico trata de marcar diferencia y al menos proponer al público una breve reflexión sobre la realidad. Y lo cierto es que así, el cine independiente de Corea ha logrado inducir al espectador a meditar sobre qué debemos hacer y sentir cuando ya no crecemos más, cuando ya no vamos más hacia adelante.





Youngju es una película que da continuidad a ese logro del cine independiente surcoreano. Puede que sea percibida como una historia más de crecimiento personal, sin embargo está orientada hacia un destino un poco diferente, pues describe el crecimiento que no avanza, no como un estado de estancamiento, sino como un esfuerzo por mantener los pasos sin retroceder, como un corredor que ante la luz roja del semáforo sigue corriendo en el mismo lugar sin moverse de sitio esperando el cambio de luz y el momento para avanzar.





La película Youngju retrata con delicadeza y paciencia la irónica situación de una muchacha de 18 años sin nadie en quien apoyarse, que llega a sentir afecto hacia las personas que provocaron la muerte de sus padres. El público se pregunta una y otra vez si podrá el personaje querer realmente a esas personas, pero el film insiste en esa posibilidad, no solo porque son gente buena y con vergüenza, que se arrepienten de lo que hicieron mal aunque fuera de manera no intencionada, y están dispuestos a pagar las consecuencias, sino porque tanto Youngju como esa pareja mantienen una posición similar en la vida. Por ende les resulta mucho más fácil entablar lazos de consuelo y solidaridad entre ellos, por mucho que el mundo trate de limitar su relación a la de agresor-víctima. La pregunta es si Youngju y esa pareja podrán mantener esos lazos de consuelo y solidaridad por encima de lo que el mundo y la gente a su alrededor consideran, omitiendo los detalles sobre como personas en posiciones antagonistas niegan cualquier posibilidad de afecto entre ellos.





Director: Cha Seong Deok

Elenco: Kim Hyang Gi, Kim Ho Jeong, Yu Jae Myeong

Género: Drama

Página web: -

Duración: 100 minutos

Año de estreno: 2018





Apto para mayores de 12 años