“Una mujer con pasado doloroso y el hijo que abandonó pero que se mete en su vida de nuevo”





Argumento





Jienchen vive en China. Su padre es un coreano étnico y su madre una desertora norcoreana. Sin embargo, a su madre nunca la conoció porque esta les abandonó a él y a su padre cuando él apenas era un bebé. Ahora, su padre está moribundo y dice que su último deseo antes de morir es volver a ver a su esposa. Para complacerle, Jienchen emprende un viaje a Corea del Sur donde, según la información y los rumores que escuchó, vive su madre. En Corea no tarda mucho en localizarla, pero cuando la encuentra, se decepciona profundamente al enterarse de que tiene un bar de mala muerte y vive con un hombre de mala calaña. Para colmo, al verle muestra total indiferencia e incluso desdén. Jienchen, no puede contener la rabia y explota e insulta a su madre, además de pegar al hombre con quien ella vive.





Tras la agria experiencia en Corea, Jienchen decide regresar a China. Pero, durante el viaje, encuentra el diario de su madre entre sus cosas, un pequeño cuaderno que la madre metió en su maletín y en el que está escrita la historia de vida que no tuvo el coraje de contar a su hijo a la cara. Leyendo el diario, Jienchen se entera de cómo fue la vida de su madre, de cómo nació él, y de un secreto que sus padres guardaron largo tiempo y que le deja impactado...





Comentario





Realidad difícil de creer, vidas llenas de infortunios. Deseperación y patetismo que duelen. La cadena de tragedias parece interminable, pero al final de la lucha llegan días hermosos. Los días más hermosos para los más dolidos, que termina describiendo el largometraje Beautiful Days del director Yun Jae Ho (Yun Jero).





En la secuencia inicial, la película muestra a una mujer bailando en un club nocturno. La mujer está vestida llamativamente, sin embargo tiene la mirada perdida. En su rostro se siente muy poca vida. El film induce así al público a curiosear sobre quién será esta mujer y qué le habrá pasado en la vida para mostrar tan pocas ganas de vivir. Pero, no tarda mucho en revelar su identidad. Se trata de una desertora norcoreana que hace 14 años abandonó a su esposo y a su hijo.





Beautiful Days comienza como una película de misterio. Sin embargo, al final es una película sobre la familia. El personaje central de una mujer que deserta de Corea del Norte, pero que en China es vendida a un hombre -un coreano étnico- con quien se ve obligada a casarse. El matrimonio no mejora su vida y su miseria continúa. Aún así la mujer no renuncia a la vida, ni siquiera tras quebrantarse su segunda familia, que si bien fue formada obligatoriamente, trató de mantener al engendrar un hijo. Aparentemente la ruptura de esa segunda familia la provocó ella misma. ¿Será por eso? La mujer aguanta sin gritar los golpes que le da la vida y con el alma lleno de moretones, sigue batallando en la dura realidad sin mucha fuerza pero nunca vencida. Al final, la familia se restaura como recompense a esa resistencia y llegan los “días hermosos”, aunque tampoco es posible afirmar que serán del todo hermosos, pues la vida es como una carrera por las rutas más inesperadas, y uno no sabe si después después de una curva vendrá una superficie lisa, una cuesta empinada o atravesar un camino desnivelado y repleto de piedras.





El título de la película Beautiful Days o Días hermosos es paradójico, pero por eso se clava más en el espectador, que siguiendo la inestable y cruel superviviencia de los personajes en cuyas vidas no parece existir ningún momento hermoso, al final alcanza a entender el dolor y la desesperación de gente que lleva una vida al límite. En realidad el tema de la vida en el filo y el problema de la división de Corea siempre interesaron al director Yun Jae Ho. De hecho, Beautiful Days parece versión ficticia del documental que antaño realizó sobre una desertora norcoreana, titulado Madame B. Este documental cuenta la historia de una mujer norcoreana que teniendo familia desertó para contribuir de alguna forma a la economía del hogar, pero que en China fue víctima del tráfico de personas y vendida a un hombre, con quien tuvo que casarse y formar una nueva familia. Luego, esta mujer vino a Corea del Sur. Esta es una historia real y es la historia también del personaje central de la película Beautiful Days. Una historia de la que el director Yun Jae Ho se vale para no solo exponer su perspectiva sobre cuestiones específicas como la división nacional, el problema de los desertores norcoreanos y la precaria situación de las mujeres de los estratos más bajos de la sociedad, sino también de temas más abstractos y universales, como la confusión de identidad y el significado de la familia.





Director: Yun Jero

Elenco: Lee Na Yeong, Jang Dong Yun

Género: Drama

Página web: -

Duración: 104 minutos

Año de estreno: 2018





Apto para mayores de 12 años