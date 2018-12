Choe Yun, “El muñeco de nieve gris”

Hace veinte años Kang Hawon era una joven universitaria sin recursos. Era tan pobre que tenía que vender los libros de cada semestre para conseguir los del semestre siguiente. Así fue como en una librería de usados compró “Poética de la violencia: biografía de un anarquista desconocido” de Alexei Astachev, un libro prohibido cuya lectura le cambió la vida por completo.









Cuando me quedaba escuchándoles hablar, surgía la leve esperanza de que tal vez la vida no fuera el infierno que me parecía. Poco a poco fue conociendo su uso, su itinerario y el efecto que se esperaba tuvieran los impresos que hacíamos. Pero aun así, yo estaba lejos de ellos y ellos estaban lejos de mí.





그들의 얘기를 듣고 있으면

나는 사는 일이 그다지 지옥 같지는 않을 수도 있다는

엷은 희망이 생겨나기도 했다.

나는 내가 만들어낸 인쇄물들이 어떤 경로로 어떻게 쓰이고

그들이 바라는 효과가 무엇인지 조금씩 구체적으로 알게 되었다.

그러나 역시 나는 그들에게서 멀리 있었다.

그들은 내게서 멀리 있었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El color gris del muñeco de nieve representa la situación opresiva, difícil y turbia de los años 70, cuando la dictadura militar reprimió con mano dura la libertad de expresión. Pero igual que los niños hacen un muñeco de nieve pese al frío, y a sabiendas de que se derretirá pronto, Hawon, Ahn y sus compañeros resisten contra la dictadura sin rendirse. En este contexto, la nieve gris simboliza la pasión y la lucha desesperada, y tiene una belleza que supera a la de la nieve blanca.









¡Qué nítidos son los dolorosos recuerdos de aquellos tiempos! Al parecer, el dolor nunca envejece. Quizá este invierno reúna a todos los niños del barrio para hacer un muñeco de nieve gigante. Le pondré una rama larga en la cabeza como antena, para que la señal de transmisión llegue hasta la estrella donde se encuentra la mujer que dejó este mundo hace unos días. Aquellos que desaparecen dolorosamente dejan una pequeña llama a modo de cicatriz en el corazón de todos a los que conocieron...





그 시절의 아픔은 어쩌면 이리도 생생할까

아픔은 늙을 줄을 모른다.





이번 겨울에는 동네 아이들을 모아 커다란 눈사람을 만들어볼까.

며칠 전에 지구를 뜬 그녀의 별에 전파가 닿게끔

머리에 긴 가지로 안테나도 꽂고...





아프게 사라진 모든 사람은

그를 알던 이들의 마음에 상처와도 같은 작은 빛을 남긴다 .









Autor:

Choe Yun nación en Seúl en 1953. Debutó como escritora en 1988 con la novela corta “Allí se marchita sin ruido un pétalo”. En 1992 publicó “El muñeco de nieve gris”, que recibió el premio literario Dong-in de ese año.