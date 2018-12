Corea del Sur creará un sendero junto a la DMZ

© Ministry of the Interior and Safety

Corea del Sur creará un camino a lo largo de una franja que transcurre en paralelo a la zona desmilitarizada, más conocida como DMZ.

Según anunció el domingo 16 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las autoridades aprovecharán los recursos turísticos de la zona para crear el llamado tentativamente “DMZ, el camino hacia la reunificación”, que se extiende a lo largo de 456 km desde el condado de Ganghwa en Incheon hasta Goseong en Gangwon, atravesando unas diez ciudades y condados.

En vez de eliminar los arbustos y nivelar el suelo para unir los tramos desconectados, aprovecharán al máximo los caminos rurales existentes, y tratarán de incluir en el camino el acceso al hábitat de la flora y fauna silvestres, puntos culturales e históricos, así como los lugares donde los paseantes puedan ver la zona desmilitarizada que divide la península coreana en dos.

Dicho ministerio espera atraer a más de un millón de turistas al año con esta iniciativa, que generará efectos económicos por unos 220 millones de dólares.