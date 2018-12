Seúl cuestiona la estrategia defensiva de Japón

ⓒKBS News

Tras darse a conocer la nueva línea estratégica defensiva de Japón, el Ministerio surcoreano de Asuntos Exteriores ha declarado rotundamente que su fin debería contribuir a la paz y la estabilidad regional.





Como has comentado, el establecimiento de nuevas estrategias de defensa por parte de Japón ha generado polémica no solo en el Nordeste Asiático sino también en el resto del mundo, ya que las nuevas directrices militares de Japón podrían ir contra la política defensa del país hasta la fecha, que tal y como su constitución consagra solo permite un ejército defensivo y no de ataque. Pero además, su ambición militar podría provocar a los países vecinos. Sobre todo, destacan dos líneas que podrían ser problemáticas: La primera es que ahora sus fuerzas podrán responder a ataques a sus activos en el espacio o en el ciberespacio. A simple vista, podría pensarse que dicha medida responde a los cambios que conlleva el desarrollo tecnológico, pero se estima excesiva porque Japón podría usar ese poder militar para contraatacar enclaves que considere que, por ejemplo, son el origen de ataques cibernéticos.





¿Y cuál es la otra medida problemática?





Pues la de convertir su buque porta helicópteros Izmo en un portaaviones donde puedan despegar y aterrizar aviones-caza. Japón dice que a partir de ahora dicha embarcación será un buque escolta multipropósito, pero si permite el despegue y aterrizaje de aviones de combate, sería un portaaviones. El problema es que ese punto conculca el Art. 9 de la Constitución japonesa, que dispone que el Estado insular renuncia a la guerra como derecho soberano y a poseer fuerzas armadas con potencial bélico. Además, las nuevas directrices de defesa de Japón incluyen la adquisición de diversas armas de última tecnología, más orientadas al ataque que a la defensa, tales como 18 aviones de combate furtivos F-35B.





Y las medidas llegan mientras se intenta crear un ambiente de paz en la zona...





En efecto, pues durante los próximos 5 años Japón planea invertir más de 27 billones de yenes, unos 2.440 millones de dólares, en reforzar su potencial militar.