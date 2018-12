Las noches de invierno

Ahn Jung Sik안중식, un renombrado pintor de finales del período Joseon, es autor de un cuadro llamado “Seonjaesugando성재수간도”, que se podría traducir como “El sonido de los árboles”. La pintura muestra a un hombre de pie en el patio en medio de la noche. Se ve la luz del cuarto encendida, por lo que cabe suponer que ha estado leyendo hasta tarde y ha salido un rato a tomar el aire. Pero el hombre está de espaldas y sus ojos parecen estar fijos en la puerta. ¿Esperará a algún visitante a esa hora de la noche? Los faldones de su traje ondean al viento, creando una atmósfera de frío y soledad. El gran compositor e intérprete de la cítara gayageum Hwang Byung Ki vio la réplica de este cuadro en los estudios de grabación de KBS y se inspiró en él para componer la pieza “El sonido de la noche”. Escucharemos los dos primeros movimientos de la composición, que se llaman “Misteriosamente” y “Alegremente”:

“El sonido de la noche” – Hwang Byung Ki en el gayageum y Kim Jeong Soo en el janggu





El cuadro “Seongjaesugando” ilustra lo que le ocurrió a un poeta y estudioso chino llamado Ouyang Xiu. Estaba leyendo tarde en la noche, cuando oyó el viento haciendo crujir las hojas. Al rato se le antojó que era el sonido de las olas golpeando contra las rocas y finalmente que era un ejército avanzando cada vez más cerca, por lo que pidió a un niño que saliera al patio a ver que ocurría. El chico volvió diciendo que las estrellas y la luna brillaban serenamente en el cielo, y que el ruido era el rumor de las hojas entre los árboles. El estudioso chino llamó a ese ruido que parecía crecer en el silencio como sonido del cambio de estación. Otras personas, en cambio, creen escuchar los pasos de la persona amada en medio de la noche. Hay un poema tradicional sijo que habla de un hombre que ve una sombra y sale corriendo a recibir a su amante, pero en su lugar descubre un ave fénix alisándose las plumas bajo la luz de la luna. Lograr ver a esta ave maravillosa era el mayor portento que podía experimentar un ser humano, pero el protagonista, en lugar de asombrarse, se decepciona porque no es su amante y concluye diciendo que es una suerte que nadie haya sido testigo de su embarazoso error.

Les invito a escuchar una canción cortesana para voz masculina inspirada en este sijo.

“Eonlak” – Voz de Lee Dong Gyu





Se suele decir que el tiempo pasa igual para todos, pero a veces no parece ser así. Los momentos dichosos pasan rápidos como un soplo, pero cuando esperamos con ansias que algo ocurra o atravesamos una dificultad, el tiempo parece haberse detenido. Sin embargo, no es más que una sensación. Si soportamos con paciencia los momentos difíciles, con la confianza de que más tarde pasarán, un día descubriremos con sorpresa que, o bien se han desvanecido, o bien ya no nos atormentan tanto como antes. En esta época, cuando estamos por terminar un año y empezar otro nuevo, nos invaden sentimientos encontrados. Por un lado, nos arrepentimos de no haber aprovechado mejor el año que acaba, y por otro nos sentimos llenos de esperanzas ante el año sin estrenar que se avecina. Este sábado 22 de diciembre es Dongji동지, el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y la noche más larga del año. Será una noche fría y oscura, pero pasada esta fecha, los días se irán alargando y nos acercaremos a la tibia y florida primavera. No extraña pues que los antiguos aludieran a Dongji como “pequeño año nuevo” y los celebraran formulando deseos llenos de esperanza.

“El mes de Dongji” (sijo) – Voz de Lee Jun Ah