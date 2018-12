ⓒYONHAP News

El Gobierno anunció un paquete de medidas para ayudar a los autónomos dedicados al pequeño y micro comercio.





Sí, y como parte de tales medidas el jueves 20 se estrenó el sistema de pago móvil por transferencia bancaria llamado Zero Pay, que viene a ser una versión nacional del Seoul Pay, cuyo lanzamiento fue una promesa electoral del actual alcalde capitalino Park Won Soon.





¿Y cómo ayudará dicho sistema a los autónomos?





Permitiéndoles disminuir sus gastos en comisiones de las tarjetas de crédito, que actualmente oscilan entre el 0,8% y el 2,3%, siendo las tasas más bajas para los establecimientos con mayores ventas. En otras palabras, los negocios que ganan menos pagan comisiones más altas y obviamente esa estructura es más perjudicial e injusta para el micro comercio. Con Zero Pay, los vendedores o proveedores que ganen menos de 800 millones de wones al año pagarán cero comisiones, mientras que los que registran ventas de más de 800 millones y de más de 1.200 millones de wones les aplicarán comisiones del 0,3% y del 0,5%, respectivamente.





Sin embargo, hay quienes muestran cierto esceptismo sobre el éxito de este sistema, ¿no?





Parece que sí. En principio, la opinión de los escépticos es que para el consumidor el sistema de pago móvil por transferencia bancaria Zero Pay no supone ningún beneficio o ventaja, factor que puede desanimar la generalización de su uso. Aparte, ya existen otros servicios similares como Kakao Pay. En todo caso, las autoridades confían en que Zero Pay tendrá éxito, pues las deducciones tributarias que los ciudadanos pueden obtener con dicho sistema de pago móvil son del 40%, mientras que las correspondientes al uso de tarjetas de crédito y de tarjetas de débito son del 15% y del 30%.