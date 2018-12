La subida de tipos en EEUU y la economía surcoreana

ⓒYONHAP News

La Reserva Federal de Estados Unidos subió el tipo de referencia 0,25 puntos porcentuales hasta un margen de entre el 2,25% y el 2,5%. Así, la brecha de intereses entre el país norteamericano y Corea del Sur aumentó hasta 0,75 puntos porcentuales. No obstante, el anuncio de la Fed de elevar los tipos en 2019 solo en dos ocasiones, en vez de tres como había anticipado, alivió al Banco de Corea.

La Reserva Federal explicó que el aumento del tipo de referencia refleja las mejoras observadas en el mercado laboral y las actividades económicas en Estados Unidos, así como la inflación general y subyacente. Cabe saber que la última vez que los tipos de interés en Estados Unidos mantuvieron un nivel de entre el 2,25% y el 2,5% fue en marzo de 2008, mientras entre 2007 y ese año -en apenas poco más de un año- la Reserva Federal se vio obligada a rebajar los tipos desde un 4,7% en septiembre de 2007 hasta prácticamente cero a finales de 2008.

En todo caso, al anunciar la nueva subida, la Fed avanzó que moderará el ritmo de aumentos durante el próximo año, cambiando el plan que tenía de elevar las tasas de interés en tres ocasiones, para hacerlo solo en dos. Esta decisión se interpreta como una señal de que podría volver a las políticas monetarias restrictivas, y también refleja el resultado de los análisis macroeconómicos que advierten de la desaceleración de la economía mundial y de la volatilidad en el mercado financiero.

Ante este panorama, las autoridades financieras surcoreanas declararon que el impacto de la subida de tipos en Estados Unidos en la economía nacional es aún soportable y que no provocará movimientos extraordinarios inmediatos en los flujos de capital extranjeros en el mercado nacional. No obstante y aunque las repercusiones de la ampliada brecha de intereses con Estados Unidos no sean graves, ciertamente se trata de un grave factor de riesgo e incertidumbre. El problema es que si bien en condiciones normales la diferencia en cuanto a tasas de interés no suele derivar en una fuga masiva de capital foráneo, en momentos de crisis podría ocasionar problemas cruciales.

Además, la economía de Corea del Sur afronta actualmente un serio reto: la deuda familiar. Y está claro a estas alturas que la subida del tipo de referencia efectuada por el Banco de Corea en noviembre y la realizada esta semana por la Reserva Federal de Estados Unidos se reflejarán con cierto margen de tiempo en las tasas de interés del mercado, aumentando la carga que representan para los hogares endeudados los gastos que generan los intereses. Según informan, a finales de septiembre la deuda de las familias surcoreanas ascendió a 1.514,4 billones de wones, mientras se estima que hay unos 1.270.000 hogares con riesgo de impago, de los que unos 340.000 son incluso clasificados como de “alto riesgo”.