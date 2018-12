Corea formará profesionales para la Cuarta Revolución Industrial

ⓒKBS News

Ahora pasamos a comentar el ‘Plan de formación de líderes de la Cuarta Revolución Industrial’ anunciado por el Ministerio de Ciencia y TIC…





Efectivamente. Tal y como su nombre indica, el plan propone formar unos 10 mil jóvenes talentosos para liderar los ámbitos de innovadoras tecnologías como software e inteligencia artificial. A tal efecto, sugiere crear una ‘Academia de Innovación’ o un ‘Departamento de Inteligencia Artificial’ en las escuelas de postgrado. En primer lugar, la Academia de Innovación tendrá como punto de referencia a École 42, una institución francesa dedicada a la enseñanza de software. Esta escuela gala es famosa por su sistema de los ‘3 No’, es decir, no profesores, no libros de texto y no matrícula. El Ministerio de Ciencia y TIC invertirá unos 160 millones de dólares en este proyecto educativo hasta 2023, que es cuando inicialmente empezarán a ofrecer estos programas de dos años, de cara a formar unos 500 especialistas en software al año.





El plan también contempla enviar a unos 2.300 estudiantes de postgrado o doctorado a universidades, institutos de investigación o empresas extranjeras, ¿verdad?





Sí. La idea es que puedan realizar, conjuntamente con expertos y profesionales de otras entidades foráneas, proyectos en ámbitos TIC, como coches futuristas, drones, energía y medicina de precisión, entre otros. A este proyecto, los Presupuestos del Estado 2019 le asignarán una partida de 1860 millones de dólares. Por otra parte, crearán un Departamento de Inteligencia Artificial para formar, hasta 2023, un total de 860 expertos en el ámbito relacionado con la Cuarta Revolución Industrial, en un proyecto que requerirá unos 270 millones de dólares de presupuesto.





Al respecto, el Ministerio de Ciencia y TIC ha resaltado la importancia de cumplir fielmente dicho plan, para fomentar el empleo de calidad y lograr nuevos motores económicos para el país a largo plazo.