Park Sang Woo, “El ático de mi corazón”

Llevo en mi memoria un pequeño cuarto donde no se apaga la luz a pesar del paso del tiempo. Tenía veintiocho años cuando lo vi por primera vez sobre la azotea de un edificio de tres plantas. No pude evitar preguntar qué nombre recibía un cuarto ubicado en un lugar así, a lo que ella me respondió separando bien las sílabas: “Ok-tap-bang”.

Nunca había escuchado algo tan extraño en toda mi vida. “Ok-tap-bang”, “cuarto en la torre”. Lancé un leve suspiro y le dije con una sonrisa sarcástica que era un nombre de lo más absurdo, que debería ser “ok-sang-bang”, “cuarto en la azotea”. Cuando se decía “ok-sang-bang” remitía simplemente a un cuarto sobre la azotea, pero al decir “ok-tap-bang”, transmitía una sensación ajena e intimidante.





나의 기억 속에는 세월이 흘러도 불이 꺼지지 않는

자그마한 방 한 칸이 있다.

내 나이 스물여덟이었을 때,

나는 삼층 건물의 옥상에 위치한 그것을 처음 목격했었다.

이런 곳에 위치한 방을 도대체 뭐라고 부르나,

나는 반문하지 않을 수 없었다.

그러자 삼빡한 분절음으로 또박또박 그녀는 이렇게 대답했다.

옥.탑.방.

그것은 내가 지상에 태어난 이후 단 한 번도

들어본 적 없는 해괴한 말이었다.









El relato “El ático de mi corazón” narra el encuentro de Minsu con Juhee, una joven que vive en el ático de una casa de tres plantas sobre la cima de una cuesta.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

En las historias de Park Sang Woo, el espacio ocupa un lugar muy importante. En este relato, en particular, se destacan el ático y los grandes almacenes, que son los espacios donde vive y trabaja Juhee. Los grandes almacenes simbolizan la abundancia. Allí viste un uniforme llamativo y trabaja en un sitio que salta a la vista, pero vive en un ático pobre y aislado, que es totalmente lo opuesto. Desde ese lugar alto contempla las luces deslumbrantes del materialismo consumista que reina abajo y sueña con ser parte de ese mundo. Para ella, dejar el ático y bajar al nivel del suelo equivale a subir en la escala social.









¡Cuánta distancia y cuánto tiempo han transcurrido entre el ático y el presente! Ya es tiempo de que los recuerdos se sumerjan en el pantano del olvido, pero la luz del ático sigue sin apagarse en mi corazón.

¿Qué cara de Sísifo tendré el día que llegue la hora inevitable disfrazada de casualidad? Aunque pasemos uno junto a otro sin reconocernos, quisiera mostrarle la cara de un Sísifo feliz que sabe luchar con entereza contra el destino y no la cara de un Sísifo infeliz que vive cautivo de los prejuicios, las contradicciones y el obcecamiento.





옥탑방으로부터 현재까지의 거리,

추억이 망각의 늪으로 잦아들 때가 되었는데도

내 마음의 옥탑방에는 불이 꺼지지 않는다.





언젠가, 우연을 가장하고 찾아올지도 모를 필연의 시간에

나는 어떤 시지프의 얼굴을 하고 있을까.

서로를 알아보지 못하고 무심히 지나치게 될지라도,

편견과 모순과 아집에 사로잡힌 불행한 시지프의 얼굴이 아니라

자기 운명에 당당하게 맞설 줄 아는 행복한 시지프의 얼굴을

나는 그녀에게 보여 주고 싶다









Autor:

Park Sang Woo nació en 1942 en Gwangju, provincia de Gyeonggi-do. Comenzó su carrera literaria en 1988 con la novela corta “La luz que no se extingue”. En 1999 recibió la XXIIII edición del Premio Literario Yi Sang por su cuento “El ático de mi corazón”.