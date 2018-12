El afán de una vida en contacto con la naturaleza

Los estudiosos confucianistas de antaño tenían dos grandes metas en la vida. La primera era aprobar el examen de la administración pública y hacer carrera en la esfera gubernamental como funcionarios de alto rango. La otra meta era dejar el caótico mundo de los hombres y vivir en paz y quietud en contacto con la naturaleza. No solo eran aspiraciones difíciles de alcanzar sino que eran prácticamente incompatibles, por lo que tenían que renunciar a una para conseguir la otra. La mayoría de las veces debían conformarse con escribir sobre las virtudes de vivir en contacto con la naturaleza mientras continuaban viviendo en el mundo secular lidiando con los asuntos humanos. Una de las canciones que se escribió de este modo es “Eobusa”, “La canción del pescador”, que describe la vida de un viejo pescador que residía a la orilla del río y se siente feliz de haber vivido de esa manera toda su vida.

Las opciones más comunes para vivir en contacto con la naturaleza son instalarse en una aldea rural o internarse en lo profundo de una montaña, pero los estudiosos confucianistas soñaban con convertirse en pescadores. Esto se debe quizá a la historia del poeta y ministro chino Qu Yuan, que sirvió en el reino de Chun durante el período de los Reinos Combatientes entre los siglos IV y III antes de Cristo. Qu Yuan fue objeto de una conspiración y tuvo que exiliarse al sur de China. Allí, a la orilla de un río, conoció a un viejo pescador y narró este encuentro en el poema “Eobusa”. Cuando el pescador le preguntó qué hacía un hombre de valía como él en ese rincón del mundo, Qu Yuan le contestó que había sido desterrado por querer permanecer limpio y recto en un mundo sucio y torcido, y por querer permanecer despierto cuando todos estaban sumidos en el sopor de la borrachera. Entonces el pescador lo reprendió por apartarse del mundo y le cantó una canción que decía: “Si el agua está limpia, lavo mi sombrero; si está sucia, me lavo los pies”. Con esto, el pescador le quiso decir que la mayoría de la gente simplemente hace lo posible por salir adelante en las condiciones de vida que le ha tocado. Lo fácil es escapar de lo que no nos satisface; el verdadero reto es quedarse soportando las adversidades y luchar por cambiar las cosas. En otras palabras, la felicidad no depende del lugar donde uno viva, sino de la actitud con que uno haga frente a la vida.

Un letrado llamado Shin Gwang Su de fines del período Joseon escribió un poema sumamente melancólico llamado “Gwansanyungma”. Se inspiró para ello en un poema del poeta chino Du Fu, que lamenta la destrucción de su país describiendo la fragilidad del magnífico paisaje que se divisa desde una torre. El poema que compuso Shin Gwang Su no solo obtuvo el segundo puesto en el examen para acceder a la administración pública sino que fue convertido en canción y entonado por las gisaeng o cortesanas de Pyeongyang. Aún hoy es una de las canciones favoritas entre las melodías tradicionales del noroeste de la península coreana. La primera estrofa de la canción dice así: “En otoño el río corre silencioso y los peces parecen tener frío. / Un hombre está sobre la glorieta Jungseon y el viento acaricia su rostro. / Al atardecer, al llenarse de flores el ciruelo, escucha una flauta. / Apoyado sobre el bastón, sigue con la vista a una gaviota blanca...”. Antiguamente era común efectuar ritos de purificación para alejar a los malos espíritus a fin de año. Con máscaras en la cara, cantaban y bailaban a fin de apartar la tristeza y la soledad y llenar los corazones de buenos deseos para el nuevo año. Los invitamos a cerrar el 2018 y abrir un 2019 pleno de esperanza escuchando esta canción que pide salud y buena fortuna para todos.

