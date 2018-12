Inicio de obras del metro de alta velocidad GTX

ⓒKBS News

Arrancó por fin el proyecto de construcción de la primera red de metro de alta velocidad de Corea con el inicio de las obras del GTX. Se trata de un proyecto ideado por el Gobierno provincial de Gyeonggi para solucionar la congestión vial y satisfacer con medios más diversos la demanda de transporte en la zona capitalina, ¿verdad?





Así es. Cabe saber al respecto que los debates y los estudios de viabilidad comenzaron en 2007, y acordaron establecer un plan concreto con fecha de finalización prevista para 2025.





Entrando en detalles, ¿qué tan grande será la red GTX? Pregunto porque las obras de esta primera fase del proyecto son para una sola línea, la Línea A...





La red de metro de alta velocidad GTX tendrá tres líneas: la A, la B y la C. Se estima que las obras de las líneas B y C comenzarán en 2020 y 2019, respectivamente. En cuanto a las áreas de cobertura, la Línea A se extenderá desde la ciudad de Paju al norte de Seúl, hasta Hwaseong al suroeste de la capital, y tendrá una longitud de 83,1 kilómetros. En otras palabras, atravesará Seúl y alrededores de norte a sur, pasando por el centro capitalino. En tanto, los dos extremos de la línea B serán la localidad de Hwado-eup, en la ciudad de Namyamgju al noreste de Seúl y la Ciudad Internacional de Songdo en Incheon. De este modo, esta línea irá de este a oeste. Finalmente, la C pasará por el área oriental de Seúl para conectar el noreste y el sureste de la provincia de Gyeonggi, desde la ciudad de Uijeongbu hasta Gunpo.





Pero, ¿qué tan rápido es este tren urbano para que lo llamen de alta velocidad?





Es tres veces más rápido que el metro convencional, pues puede desplazarse a una velocidad media de 100 kilómetros por hora, y alcanzar un máximo de entre 180 y 200 kilómetros por hora. Así, estiman que el viaje desde Ilsan hasta la Estación de Seúl en el centro pasará de 42 minutos, su duración actual, a tan solo 14 minutos.