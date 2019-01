Optimismo entre Corea del Norte y EEUU al comenzar 2019

ⓒYONHAP News

Al comenzar el año, tanto el dirigente norcoreano Kim Jong Un, como el presidente estadounidense Donald Trump dijeron estar abiertos a la idea de impulsar las negociaciones bilaterales. En concreto, Trump respondió en menos de 24 horas al comentario del líder norcoreano de estar dispuesto a celebrar una nueva cumbre bilateral.





Efectivamente, y eso parece una señal positiva que permite cierto optimismo de cara a las negociaciones nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos, aunque también hay voces que hablan de “una reacción previsible”, considerando que a fines de 2018 Trump también dijo tener expectativas ante una segunda cumbre con Kim Jong Un. En realidad, ambas podrían tener razón, así como el pronóstico más pesimista de que en la práctica, muchos impedimentos y condiciones dificultan los avances entre Pyongyang y Washington en 2019.





Parece que no es suficiente con que los líderes norcoreano y estadounidense digan que están listos para reunirse, ¿no?





Los comentarios de los líderes pueden servir como impulso para que -a nivel ejecutivo- las negociaciones salgan del actual estancamiento y también para acelerar los preparativos de la segunda cumbre Corea del Norte-Estados Unidos. El problema es que la discrepancia de posturas entre ambos países sigue igual y dificulta pasar de la declaración emitida en la primera cumbre, de contenido más bien teórico, a otra más detallada con un plan de acción concreto. Además, la diferencia de posturas se observa incluso en cuestiones básicas, como el concepto de desnuclearización o las tareas para lograr el desarme nuclear.





En parte, el discurso de Kim Jong Un deja entrever esa diferencia de posturas, en concreto cuando se opone a los entrenamientos militares conjuntos surcoreano-estadounidenses y al despliegue de las armas estratégicas del país norteamericano en la península coreana, ¿verdad?





Así es. Hasta advirtió que si Estados Unidos no adopta medidas compensatorias por las acciones concretas ya efectuadas por Pyongyang como parte del proceso de desnuclearización y “malinterpreta su paciencia”, no tendrá más alternativa que seguir otro camino. Sin embargo, Trump no hizo ningún comentario sobre esta parte del discurso de Kim Jong Un, gesto que podría ser interpretado positivamente, pues enfatiza la seguridad del mandatario estadounidense en poder resolver esas discrepancias en un encuentro cara a cara con el dirigente norcoreano.