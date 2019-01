Modos de atraer la buena fortuna en Año Nuevo

En los tiempos del reino de Joseon, la gente festejaba el comienzo del año nuevo bebiendo un licor que se llamaba “dosoju”. No era una bebida alcohólica cualquiera sino un licor medicinal hecho con hierbas saludables que se creía que tenía el poder de alejar los malos espíritus y estimular la mente. Lo que dicta la buena educación en Corea cuando se comparte la comida o la bebida es que las personas mayores la prueben primero y luego lo hagan los jóvenes. Sin embargo, en Año Nuevo se hacía una excepción a la hora de beber “dosuju” y los primeros en darle un traguito al licor eran los jóvenes, pues entonces se pensaba que así agregaban un año a su vida, es decir, se hacían mayores; mientras que los mayores lo perdían. Otra razón para dar preeminencia a los jóvenes el primer día del año era el reconocer que sobre ellos recaían las tareas más fatigosas, en agradecimiento. Con el deseo de que todos comencemos el año nuevo con mucha energía, les ofrecemos como primer tema de hoy la música de procesión real:

“Daechwita” - Orquesta de Música Cortesana del Centro Nacional de Gugak





Mucha gente comienza el año pronunciando deseos y haciendo nuevas resoluciones. Las madres coreanas de antaño ponían un cuenco de agua limpia sobre una de las tinajas del patio y rezaban para pedir salud y buena fortuna para todos los miembros de la familia. ¿Y a quién rezaban? Pues, al sol, la luna, las estrellas y también a los ancestros e incluso a los dioses que protegían las casas. Cualquier ser sobrenatural era bienvenido si lograba que la familia disfrutara de salud y felicidad. Pero si hubiera que elegir uno favorito para el rezo, sin duda sería la Osa Mayor. Esa constelación es tan brillante que se localiza muy fácilmente en el cielo. La prueba de la gente la consideraba la divinidad celestial más próxima es que la Osa Mayor aparece dibujada en las tumbas antiguas junto con el sol y la luna. Creían que la Osa Mayor tenía el poder de cambiar el tiempo y de hacer, por ejemplo, que lloviera en épocas de sequía. También determinaba la duración de la vida, y la buena o mala fortuna de las personas. Escuchamos, pues, la adaptación de una canción tradicional sobre la Osa Mayor:

“Antes de que termine la noche” - Conjunto Souljigi





Tan importante como rezar para pedir buena fortuna al comienzo del año nuevo era poner los recaudos necesarios para que la mala fortuna no se cerniera sobre uno. Según las prácticas adivinatorias antiguas, cada nueve años a todos nos toca un período negativo conocido como “samjae” o “los tres desastres”. Este período es bastante largo, ya que dura tres años, y una de las maneras de protegerse de esta racha de mala fortuna es a través de un amuleto que representa un halcón con tres cabezas. De la misma índole eran las pinturas que se ponían en la puerta de entrada de las casas para alejar a los malos espíritus y atraer a los buenos augurios. Pero de pensar que estas medidas no serían suficientes, llamaban a una chamana a la casa para que celebrara un rito para mantener lejos a los “tres desastres”. Por supuesto, no eran más que supersticiones, pero lo cierto es que hacían que la gente fuera más precavida y se cuidara en sus palabras y acciones, y eso servía para evitar posibles desgracias por descuidos o temeridades. Con el deseo de que estos buenos augurios lleguen a todos ustedes, escuchamos una canción de raíz chamánica que servía para alejar a “los tres desastres”.

“Samjaepuri” - Yu Ji Suk