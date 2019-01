Permitirán el uso de libros de texto no estatales en primaria

ⓒYONHAP News

El Gobierno dejará, de manera paulatina, entrar en el sistema educativo a libros de publicación no oficial de ciertas asignaturas de primaria para alumnos de tercero a sexto grado. Con esta noticia que acapara la atención tanto de los padres y alumnos como de los educadores, abrimos esta edición de NP junto a MK. Hola, Mónica.





Hola, Javier.





La gran pregunta que se me ocurrió cuando oí la noticia fue el por qué del cambio del sistema que hasta ahora ha funcionado sin problemas.





Bueno, el Ministerio de Educación dice que hay dos factores le han llevado a tomar la decisión. El primero es la diversificación. Lo que dice Educación es que el contenido de los textos escolares ya no son conocimientos absolutamente correctos, y por tanto, ahora que estamos en el umbral de la cuarta revolución industrial, inculcar exactamente los mismos conocimientos en los menores no es una idea muy buena porque de esta manera, no se puede esperar que los niños crezcan como personas innovadoras ni creativas. El segundo factor es la autonomía. Educación explica que la transición del sistema educativo centrado en libros de publicación oficial a uno de libros no oficiales -aunque obviamente deban ser autorizados por el Gobierno- procedió del principio fundamental de que el Estado no ha de intervenir tanto en las opiniones de los expertos de cada ámbito.





Es decir, si el sistema cambia al de libros no oficiales autorizados, los grupos de expertos del sector civil pueden redactar diversos textos escolares a su criterio y discernimiento.





Exactamente. Y por otro lado, les digo que en Corea, los textos escolares, se clasifican en los de publicación oficial, los no oficiales autorizados, y los de libre publicación, sin previa revisión o autorización antes de su impresión Hasta la fecha, en las escuelas secundarias y de bachillerato de este país, usaban solo los dos primeros tipos de libros. Pero la nueva norma permitirá el uso de los libros de libre publicación también, si bien solo para ciertas asignaturas. Esto es para que los menores no se inclinen hacia un extremo de la ideología, sino que estudien, en lo posible, todo el espectro ideológico, para tener un mejor entendimiento de personas en su lado opuesto en términos ideológicos.