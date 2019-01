2019, un año para la reactivación económica

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el 2 de enero en la oficina central de la Federación Coreana de la Pequeña y Mediana Empresa, con los dirigentes de los cuatro mayores conglomerados del país, y con representantes de pymes y del micro y pequeño comercio. Fue un encuentro por Año Nuevo que tuvo lugar, no en la Casa Presidencial como habitualmente se hacía, sino en la sede de la Federación Coreana de la Pequeña y Mediana Empresa. El Gobierno resaltó que sus objetivos centrales serán en este 2019 promover la simbiosis entre las grandes empresas y las pymes y potenciar nuevos motores de crecimiento para la economía nacional.

En la reunión, el presidente anticipó que en el nuevo año trabajará más arduamente para que los efectos de las políticas gubernamentales sean percibidos en la vida cotidiana de los ciudadanos, y para hacer de 2019 el punto de partida hacia una sociedad sin desigualdades, donde los beneficios lleguen a toda la población. También se comprometió a apoyar las actividades empresariales, sobre todo creando un mejor ambiente de negocios y de inversiones, para así fomentar el empleo e impulsar el progreso económico en general.

En síntesis, los dos aspectos en los que puso más énfasis fueron el papel de las empresas y beneficios para todos, siendo esto una prueba de la seriedad con que este Gobierno asume la responsabilidad sobre los insatisfactorios resultados de sus políticas económicas. Pues a estas alturas está claro que por muy destacable que sean los logros diplomáticos y en el proceso de paz de la península coreana, si la población siente que la economía del país y sus vidas se hacen cada vez más duras, nada tendrá sentido y los avances en otros ámbitos se marchitarán.

No obstante y aún recalcando que apoyará a las empresas para disipar la preocupación por que la campaña contra la corrupción y las malas prácticas inhiben las actividades corporativas, el presidente Moon Jae In puntualizó que sus políticas económicas tendrán la misma orientación. Así, intentará cambiar los pilares básicos de la economía surcoreana y superar los problemas estructurales bajo el lema en el que insistió desde el comienzo: promover un crecimiento basado en el aumento de los ingresos de los particulares, o sea un crecimiento no solo macroeconómico, sino que beneficie a todos y cada uno de los sujetos individuales de la economía nacional.