Alianza Samsung-Apple

ⓒKBS News

Ha surgido una alianza singular entre dos rivales de la industria tecnológica mundial, como son Samsung y Apple, que tras protagonizar grandes pleitos legales sobre patentes, unirán sus fuerzas a nivel de contenidos. Según anunciaron, la cooperación permitirá a los usuarios ver contenidos de iTunes directamente en televisores de Samsung, ¿no?





Sí, en concreto en los televisores inteligentes de Samsung, que contarán con el programa de iTunes para descargas y streaming de películas y contenidos televisivos. También será incorporado en esos smart TVs el sistema de audio multihabitación AirPlay2 de Apple, como resultado de una significativa alianza entre dos de los máximos líderes, y hasta la fecha antagónicos, del mercado tecnológico global.





Precisamente ese antagonismo hace preguntar si no hay rencillas por los juicios entre ambas los últimos siete años en varios países del mundo…





Es imposible que no las haya, sin embargo en el mundo de los negocios ese tipo de sentimientos no son importantes y pueden ser superados fácilmente si cooperar con el rival contra el que uno competía es más rentable que seguir enfrentado. Es más, a estas alturas, la alianza parece ser la mejor opción para Samsung y para Apple, que no disponen de previsiones muy optimistas de cara a 2019: para Samsung ante el pronóstico de que este año habrá un exceso de oferta y subsiguientemente una brusca caída de los precios en el mercado internacional de semiconductores -el producto que más ganancias le genera- y de cara a Apple, porque el retroceso de sus ventas que es palpable en algunos países, como China por ejemplo.





¿Quiere decir que la cooperación entre Samsung y Apple es indispensable para la supervivencia de ambas empresas?





En cierto grado, sí. Y es posible apreciar que de eso son también conscientes Samsung y Apple, que el año pasado -como si anticiparan la cooperación a iniciar- llegaron a un acuerdo para terminar con los pleitos sobre patentes, y decidieron tanto retirar todas las denuncias, como no presentar nuevas de ahora en adelante.