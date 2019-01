© Getty Images Bank

La felicidad en las pequeñas cosas y la mejora del equilibrio entre el trabajo y la vida personal fueron uno de los principales temas de interés de la sociedad coreana en 2018, reflejando que cada vez más coreanos tratan de apreciar los simples acontecimientos que ocurren a diario, en lugar de perseguir grandes ambiciones u objetivos. PIGGY DREAM es el acrónimo de las letras iniciales de las 10 tendencias de consumo para 2019 detectadas por el Centro de Análisis de Tendencias del Consumidor de la Universidad Nacional de Seúl. Si bien es una combinación de iniciales de palabras en inglés, expresa la creencia popular de los coreanos que frecuentemente asocian este animal con la buena suerte y fortuna. Más en este año, que es el Año del Cerdo Dorado, y se da una vez cada 60 años. En otras palabras, estas siglas concentran la esperanza de que 2019 traiga prosperidad y buena fortuna para el país.





El primer cambio que se espera según los expertos de la Universidad Nacional de Seúl para este año es “Play the Concept" o trabajar el concepto. Implica que el interés ya no recae en el mero acto del consumo, sino que va más allá. Esta tendencia propone incrementar la satisfacción de los consumidores a través de conceptos divertidos y emotivos que puedan mejorar sus experiencias, en lugar del consumo práctico y razonable del pasado. La segunda tendencia del consumidor para el presente año, "Invite to the Cell Market”, invitar al mercado móvil. Hoy día, no solo los influencers sino también usuarios comunes y corrientes pueden abrir un canal de venta en Internet, sin precisar de un espacio físico o establecimiento para vender sus productos. El mercado de móviles es un nuevo término que alude a la formación de numerosos mercados individualizados, de manera similar al proceso de división celular. En sintonía, pronto comenzarán las tiendas digitales operadas solo por una persona. La tendencia retro vuelve con un giro, denominado "newtro". El regreso de los noventa, trae recuerdos nostálgicos a quienes los vivieron, mientras que para los más jóvenes ofrece una experiencia diferente, fresca y nueva. El newtro alude a una tendencia retro con un toque juvenil que reinterpreta objetos y estilos del pasado para adaptarse a los gustos de los jóvenes, en vez de forzar la nostalgia. Por ejemplo, aquellos que disfrutaron los discos de vinilo en su día vuelven a ellos movidos por el recuerdo, pero la nueva generación los busca como novedad, pues nunca estuvieron en su imaginario y para ellos suponen una nueva experiencia. La siguiente tendencia que llega con fuerza en Corea, a la que han denominado “renacer de un espacio”. Cada vez más consumidores compran por Internet, poniendo en jaque al comercio tradicional y a los establecimientos físicos. Ante este escenario, muchas tiendas han de reinventarse y abrir comercios híbridos como cafetería y librería, o banco con libros, tendencia que también ha llegado a los grandes almacenes. Otras tendencias del consumidor para el 2019 son una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el uso de inteligencia de datos, una mayor apreciación personal o la mejora del equilibrio entre trabajadores y consumidores, entre otros. Habrá que esperar y ver qué tendencias se dan en 2019 en Corea, para ver si cumplen las previsiones de los expertos, y ver si el sector empresarial sabrá aprovechar y responder ante este nuevo mapa de tendencias y hacer despegar la debilitada economía nacional.