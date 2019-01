Crean el Comando de Operaciones Terrestres

ⓒYONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, expresó la enhorabuena por la creación del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército.





El Comando de Operaciones Terrestres integra dos Comandos de Ejército de Operaciones: el primero y el tercero, que protegen el frente oeste y el este, respectivamente. El nuevo Comando será dirigido por el jefe de Estado Mayor Conjunto, y tendrá bajo su supervisión directa 7 cuerpos regionales y 1 cuerpo de maniobra. Asimismo, dirigirá el cuerpo de inteligencia terrestre, el de información y comunicación, así como la brigada de cazadores de montaña. Es decir, prácticamente todas las tropas de operaciones salvo el segundo Comando de Ejército de Operaciones y aquellas bajo directa supervisión del cuartel central del Ejército serán dirigidas por el nuevo comando.





La creación del Comando de Operaciones Terrestres fue impulsada desde la Administración de Roh Tae Woo a principios de los años 90, ¿no?





Sí, pero se realizó después de casi 30 años porque el Ejército venía aplazando la ejecución del proyecto ante preocupaciones de posible vacío de poder militar debido a una repentina reforma del sistema. No obstante, determinaron que ya no podían dilatarlo más debido a los cambios estructurales y sistemáticos en el ámbito de seguridad.





¿Cómo por ejemplo?





Pues podríamos mencionar las guerras cibernéticas y los combates entre vehículos militares no tripulados, que antes no existían. A propósito, cabe destacar que la aparición de los vehículos no tripulados y la integración de comandos ha dado lugar a una reestructuración del Ejército en cuanto al número de generales. Algunos títulos de los generales también han desaparecido, como podría ser el caso de los subcomandantes.