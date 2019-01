Nacen dos grupos revelación de K-Pop: Veri Veri y One Us

© RBW / JELLYFISH ENTERTAINMENT

El miércoles 9, debutaron simultáneamente dos prometedores grupos masculinos de K-Pop: Veri Veri y One Us.

Veri Veri, primer grupo lanzado en seis años por la compañía Jellyfish Entertainment, es un septeto cuyos integrantes escriben y componen, además de crear las coreografías para todos sus temas. Este ambicioso grupo anunció que su meta para este año es darse a conocer al mundo, y recibir el premio al Mejor Grupo Novel del año. Su álbum de debut, ‘Veri-Us’ contiene cinco canciones, incluyendo la principal ‘Ring Ring Ring’ de género new jack swing. Pero además, el mismo día debutó el sexteto One Us con un mini álbum titulado ‘Light Us’. Tras sorprender con el tema principal, ‘Valkyrie’, explicaron que el título de la canción alude tanto a la frase coreana ‘밝히리’(‘Brillaremos’ en español), como a las mitológicas guerreras ‘Valkirias’. Se comprometieron a trabajar por crecer y mejorar cada día, y solicitaron todo el cariño y el apoyo del público. Así que… ¿Me prometen que seguirán de cerca a Veri Veri y a One Us?