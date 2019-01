EEUU y China cierran la primera ronda de negociaciones

© YONHAP News

Estados Unidos y China celebraron la primera ronda de negociaciones para intentar amortiguar el conflicto comercial desatado entre ambas naciones, tras el pacto a principios de diciembre entre Donald Trump y Xi Jinping, quienes al finalizar la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, acordaronn una tregua comercial de 90 días. Si bien no llegaron a un acuerdo en esta ronda, se estima que lograron avances en ciertos temas. La reunión commercial se llevó a cabo el 7 de enero, durante tres jornadas en Beijing, China. Fue un diálogo de carácter exploratorio, en el que ambas partes presionaron con fuerza desde el principio. El futuro de la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo depende de si ambas partes logran un diálogo constructivo antes de finalizar esa tregua de 90 días, es decir, hasta el 1 de marzo.





Aunque no se dieron detalles de las negociaciones, se estima que Estados Unidos discutió sobre medidas para reducir el desequilibrio comercial con el gigante asiático, así como temas de transferencia tecnológica, propiedad intelectual, intrusismo cibernético y subsidios industriales de China, entre otros. En paralelo, Beijing suavizó el tono de la batalla comercial al reanudar las importaciones de productos agrícolas, suspender los aranceles sobre vehículos en represalia, crear un nuevo tribunal especializado con los derechos de propiedad intelectual y aumentar el volumen de soja importado de Estados Unidos. Inicialmente, estimaron que las negociaciones durarían dos días, pero ambas partes acordaron extenderlas un día más, concluyendo con optimismo esta primera ronda ante las señales de progreso en las conversaciones. La prórroga de un día deja entrever que ambos países se han tomado en serio las negociaciones ante las señales de desaceleración en ambas economías. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos indicó el 9 de enero que lograron avances en temas relacionadas con compras adicionales de bienes y servicios estadounidenses, y la mayor apertura del mercado chino. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China afirmó el 10 de enero que las tres jornadas de negociaciones permitieron sentar una base para resolver los problemas. No obstante, algunos expertos señalan que el escenario actual va mucho más allá de un simple conflicto comercial, y esconde una disputa por la supremacía global en las próximas décadas. Efectivamente, Estados Unidos critica el plan ‘Made in China 2025’ por generar competencia desleal y por robo de propiedad intelectual, mientras que para el gigante asiático es una ambiciosa estrategia para convertirse en una potencia tecnológica. Así las cosas, se estima que ambos países tendrán que seguir avanzando en las conversaciones, quedando todavía temas pendientes de mutuo interés para la siguiente reunión ministerial, prevista a mediados de enero en Washington.