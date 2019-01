Moon ordena erradicar la violencia sexual en el deporte

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In ha ordenado investigar minuciosamente las denuncias sobre abusos sexuales en el sector deportivo del país, además de incrementar los castigos al respecto...





Las instrucciones del mandatario surcoreano llegan después de que saliera a la luz el caso de Shim Suk Hee, campeona olímpica de patinaje de velocidad sobre pista corta. En concreto, Shim presentó el 17 de diciembre una demanda contra su entrenador, Cho Jae Beom, por violaciones y abuso sexual. La atleta reveló que Cho abusó de ella física y verbalmente desde 2014 hasta 2018, además de agredirla sexualmente en reiteradas ocasiones, si bien el ex entrenador niega las acusaciones.





Pero además la denuncia de la doble medallista de oro olímpico contra su antiguo entrenador ha destapado otros casos similares en el ámbito deportivo…





Así es. Alentada por la valiente denuncia de Shim Suk Hee, la ex judoka surcoreana, Shin Yu Yong, reveló el lunes 14 en sus redes sociales haber sido agredida sexualmente por su ex entrenador desde que era estudiante de secundaria. Lo que indignó aún más al público es que la Asociación de Judo de Corea no tomó medida alguna tras conocer que la ex atleta había sufrido esas agresiones, argumentando que tanto Shin como su ex entrenador abandonaron la carrera profesional.





Pero no es la primera vez que salen a la luz casos de abusos sexuales en el sector deportivo del país…





Lamentablemente, no. En 2007, se destapó un caso de agresión sexual en el baloncesto profesional femenino, mientras que en 2011 hubo otros en gimnasia rítmica y judo. No obstante, el Comité Coreano de Deportes y Juegos Olímpicos no ha adoptado medidas adecuadas para erradicar los abusos sexuales en el sector deportivo, y la mayoría de los agresores conservó su cargo y continuó en el ámbito del deporte.





Pese a todo, la sociedad ha reaccionado más fuertemente ante la denuncia de la patinadora e incluso el presidente ha instado a combatir la violencia sexual en el deporte...





Efectivamente. En este contexto, el Gobierno surcoreano anunció el día 9 que revisará todas las medidas y regulaciones existentes contra la violencia sexual en el sector deportivo, mientra que el Comité Coreano de Deportes y Juegos Olímpicos se comprometió el día 10 a realizar una inspección en todas las instancias relacionadas, así como a reformar el sistema para proteger los derechos humanos de los deportistas.