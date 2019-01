El erudito Yi Hwang y las flores del ciruelo

Toegye Yi Hwang 퇴계 이황 fue uno de los estudiosos confucianistas más importantes del período Joseon, pero pocos saben que era un romántico. Fue nombrado gobernador de la comarca de Danyang a la edad de 48 años. Ocurrió poco después de que perdiera a su mujer y a su hijo, de modo que se encontraba solo y afligido. Para empeorar las cosas, su carrera política estaba en peligro. Afortunadamente conoció a una gisaeng o cortesana de nombre Duhyang두향. Aunque solo tenía 18 años, la joven, que era una poetisa de gran sensibilidad, logró que el erudito de edad madura le abriera el corazón. Sin embargo, pasó el tiempo y Yi Hwang fue asignado a otro lugar muy lejos de Danyang. Como regalo de despedida, ella le regaló un joven ciruelo o maehwa. Sus caminos no volvieron a cruzarme jamás, pero vivieron añorándose el uno al otro. Yi Hwang escribió numerosos poemas sobre la flor del ciruelo; y Duhyang construyó una pequeña choza a la vera del camino donde ambos solían disfrutar de interminables caminatas y vivió el resto de su vida recordando al maestro. El primer tema que escucharemos es un poema antiguo convertido en canción.

“La promesa” - Kim Yeong Ki





El retrato de Yi Hwang aparece en los billetes coreanos de 1.000 wones junto a las ramas de un ciruelo florido. Ahora que conocemos la romántica historia del maestro Yi Hwang y la joven gisaeng Duhyang, no nos extraña la presencia de esas flores. Dicen que el maestro amaba tanto el ciruelo que le regaló la joven, que sus últimas palabras antes de morir fueron pedir que no dejaran de regar el árbol. Entre los muchos poemas sobre la flor del ciruelo o maehwa que escribió figura este que dice: “Me encuentro con los sabios de antaño en libros de hojas amarillentas / sentado tranquilamente en esta habitación vacía. / Las flores del ciruelo tras la ventana anuncian la primavera. / No te pongas triste si las cuerdas del geomungo están rotas”. ¿Qué quiso decir Yi Hwang con este poema? Pues, que no hace falta tocar la cítara geomungo con los dedos si resuena en el corazón. La mención de las flores del ciruelo en el verso anterior y de las cuerdas rotas de la cítara parecen aludir a Duhyang y a los dulces recuerdos en su compañía, que resuenan en su corazón como los sones del geomungo aunque ella no esté con él. Si bien no quedan datos que apuntalen esta interpretación, la gente siempre trata de pintar el cuadro más hermoso sobre esta pareja, embelleciendo la historia con el paso del tiempo.

“La canción de las flores del ciruelo” - Hong Hyeong Su





Como ya saben nuestros oyentes, la flor del ciruelo es una de las Cuatro Plantas Nobles. La razón es que simboliza la fortaleza, pues florece en el umbral de primavera cuando el viento es todavía gélido y la nieve no se ha derretido. Algunas florecen incluso en pleno invierno, antes del Año Nuevo Lunar. Las primeras en florecer son de color blanco y lo hacen en la la isla Geoje, en el Mar Meridional. Siguen luego los ciruelos del templo Geumdunsa, en Suncheon, provincia de Jeolla del Sur. Sus flores de color rojizo reciben el nombre de “napwolmae”, que significa “flores del mes de diciembre”, puesto que florecen antes del Año Nuevo Lunar. Si los nobles y estudiosos confucionistas amaban las flores del ciruelo, la gente común sentía especial preferencia por las camelias. Una variedad de flores rojas florecen con todo su esplendor en esta época del año en el sur de la península coreana. Les invitamos a escuchar una canción folklórica meridional que invita a recoger camelias y obtener aceite de sus semillas, que sirve no solo para encender las lámparas, sino para peinar los cabellos de las muchachas casaderas.

“La canción de la camelia” – Kim Su Yeon y otros