El sector del taxi en pie de guerra

Mientras continúa la feroz oposición de los taxistas al sistema de coche compartido, la empresa tecnológica Kakao anunció que suspenderá temporalmente su sistema de servicio de viajes compartidos en pruebas. Al respecto, la compañía explicó que mantiene la voluntad de llegar a un consenso social, así como a un pacto armonioso con el sector del taxi. Agregó que su deseo es realizar un activo intercambio de opiniones a través del organismo de diálogo cuya instalación promueven el Gobierno y el oficialismo para debatir sobre los servicios de coche compartido y el desarrollo de la industrial del taxi. Enfatizó que no pondrán condición previa alguna a ese debate, en el que esperan la participación de los taxistas. Sin embargo, por ahora, el sector del taxi es reacio a aceptar dialogar en el marco de dicho organismo.

En realidad, la oposición de los taxistas al servicio de viaje compartido no solo existe en Corea del Sur. No obstante, es claramente más fuerte aquí que en otros países y esto tiene que ver con la enorme influencia que ya ejercen en la vida de los ciudadanos los sistemas de Kakao, que ostentan un cuasi monopolio en los servicios de mensajería instantánea y otras apps de gestión de flotas de taxis, que contrastan con las condiciones laborales de los taxistas, que no siempre disponen de esas tecnologías y que sufren ante largas jornadas de trabajo, bajos salarios y las dificultades derivadas de un exceso de oferta.

Así las cosas, el Gobierno debe encontrar una solución a este gran dilema que no ponga el riesgo la subsistencia de un sector, a la vez de dar entrada a innovaciones que amenazan con absorber o eliminar al ya existente. En otras palabras, de un dilema que a estas alturas no solo atañe a la industria del taxi y los servicios de coche compartido, sino todos los sectores económicos, en una era de rápida transición de sistemas convencionales a nuevos ecosistemas basados en un fuerte avance tecnológico.