Ambiente de los preparativos para la cumbre Corea del Norte-EEUU

ⓒYONHAP News

Es ya casi un hecho que el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un celebrarán una segunda cumbre. Todo apunta a que podría ser en febrero, pero por ahora no hay muchos indicios de que Pyongyang y Washington hayan logrado reducir, o estén en proceso, la diferencia de posiciones sobre los principales elementos de negociación…





Son, en efecto, muy pocos. De hecho, hay quienes afirman que continúa un intenso tira y afloja entre las autoridades de Corea del Norte y Estados Unidos, si bien es posible que los debates entre estas naciones hayan progresado o al menos salido del estancamiento tras el viaje del vicepresidente del Partido de los Trabajadores, Kim Yong Chol, a Washington D.C.





¿Y cuáles son los resultados de ese viaje?





Son resultados complejos, aunque los comentarios que hicieron las personalidades clave en las relaciones Corea del Norte-Estados Unidos coinciden en el optimismo que proyectan. Por ejemplo, Kim Yong Chol expresó que está satisfecho con la conversación que mantuvo con las autoridades estadounidenses, mientra que la Casa Blanca reveló con fotos la llegada de una nueva carta de Kim Jong Un al presidente Donald Trump. No obstante, el que no se haga todavía el anuncio del lugar y de la fecha de la cumbre es considerado una señal de que la diferencia de posturas sigue prevaleciendo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Al respecto, la agencia de noticias Reuters dio a conocer que no se detecta señal alguna que indique que se ha disipado la discrepancia entre la administración de Washington, que exige a Corea del Norte desmantelar sus programas de armas nucleares, y Pyongyang, que pide la desactivación de las sanciones en su contra.





Mientras, Stephen Biegun, representante especial del Departamento de Estado estadounidense para políticas hacia Corea del Norte, y la vice canciller norcoreana Choe Son Hui mantuvieron una reunión a nivel de trabajo aprovechando que ambos están en Estocolmo para un seminario internacional, ¿no?





Así es, y el pronóstico que se plantea a estas alturas como supuesto más probable es, uno, que obtengan algún acuerdo de esas conversaciones, o dos, que organicen una ronda adicional de reuniones para seguir ajustando posturas.