El parlamento británico tumba el Brexit

© YONHAP News

El Reino Unido fue centro de la atención mundial el 15 de enero al afrontar una votación decisiva sobre el futuro de su salida de la Unión Europea. Con un resultado de 432 votos en contra y 202 a favor, el parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit negociado por la Administración de Theresa May con Bruselas. Tras sufrir la mayor derrota parlamentaria en la historia del país, la primera ministra británica superó al día siguiente la moción de censura planteada en su contra, manteniéndose así al frente del Gobierno. Sin embargo, tiene que presentar un plan alternativo el 29 de enero, día en que será debatido y votado, antes de finalizar el plazo para que el Reino Unido abandone el bloque europeo, con o sin un acuerdo. Si la nueva propuesta es rechazada, podría darse el peor escenario: una salida sin acuerdo. Según el Banco de Inglaterra, en el peor de los escenarios un Brexit sin acuerdo haría perder al país un 8% del PIB, el desempleo subiría al 7,5% y el precio de las viviendas se desplomaría hasta un 30%.





Se espera que el Brexit no afecte en gran medida a la economía coreana, ya que las exportaciones hacia el mercado británico representan tan solo un 1% del total del comercio exterior del país, pero es posible que el sector exportador sufra daños colaterales de una salida sin acuerdo, pues generaría una gran incertidumbre y aumentarían los aranceles sobre bienes y servicios. La mayor preocupación es que un Brexit desordenado afecte a la economía británica, creando un efecto dominó en las economías europea, estadounidense y de países emergentes, aumentando la volatilidad del mercado global y debilitando las exportaciones coreanas. Tras el rechazo de los parlamentarios británicos, el futuro del plan de ruptura con Bruselas será sometido a una nueva votación, pero el reloj avanza y no queda mucho tiempo. La idea de un nuevo referéndum sobre el Brexit, al margen del plan B de la primera ministra May, no se puede descartar ante pronósticos que indican que la salida de Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo, podría generar una situación de caos económico y político en dicho país. Ante la falta de tiempo, el Gobierno británico podría también intentar ampliar el periodo de transición, fijado actualmente para el 29 de marzo, para intentar minimizar los efectos del Brexit. Al respecto, el Gobierno de Corea se reunió el 16 de enero para valorar los efectos de un Brexit sin acuerdo y apresurar el establecimiento de un TLC con Reino Unido. El rechazo parlamentario del Brexit impulsado entre Londres y Bruselas abre un futuro incierto, y los expertos urgen al Gobierno a preparar contramedidas ad hoc, para intentar minimizar los efectos del Brexit en todos los escenarios posibles.