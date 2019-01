Yoo Seung Joon lanza un álbum en Corea

El cantante Yoo Seung Joon, a quien se le prohibió entrar a Corea del Sur por adquirir la ciudadanía estadounidense para evadir sus obligaciones militares con la patria, estrenó por sorpresa un álbum en Corea el pasado viernes 18 por primera vez en 12 años.

La letra de la canción principal de su mini álbum titulada ‘Another day’ dice que quiere ser amado otra vez y volver atrás en el tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Su álbum pudo haber sido lanzado en noviembre del año pasado, pero la distribuidora se negó ante la mala imagen de Yoo Seung Joon. Ante la negativa el cantante, que antes del escándalo siempre estaba en la cima de las listas musicales, buscó otra distribuidora.

No obstante, pese a haber transcurrido 17 años desde 2002, cuando las autoridades coreanas decretaran que no podría volver al país, no ha cambiado mucho la opinión del público surcoreano sobre eludir el servicio militar. ¿Lograrán sus canciones atraer al público coreano? Solo Dios sabrá.