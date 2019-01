Viaje de Kim Yong Chol a EEUU y reuniones en Suecia

ⓒKBS News

Esta fue una semana decisiva para los preparativos de la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un, al realizar el vice presidente del Partido de los Trabajadores norcoreano Kim Yong Chol a Estados Unidos entre los días 17 y 19, y también al organizarse una ronda de negociaciones a nivel de trabajo entre las autoridades de Pyongyang y Washington en Suecia desde el 19 hasta el 21 de enero. Al respecto, tanto el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, como el presidente Donald Trump presentaron evaluaciones positivas, el primero con comentarios de haber logrado importantes avances en las reuniones en Suecia, y el mandatario al mencionar en su cuenta de Twitter su encuentro con el vice presidente del Partido de los Trabajadores y sus grandes expectativas ante la cumbre con el dirigente norcoreano.

Sin embargo, aún destacando progresos en el diálogo con el régimen de Pyongyang, Pompeo puntualizó que quedan muchas tareas pendientes, implicando que todavía hay muchos obstáculos que superar para la celebración de la cumbre; mientras que Trump, si bien recalcó que mantuvo una grata conversación con la delegación de Corea del Norte, fue contra pronóstico al omitir en sus declaraciones el anuncio del lugar donde se reunirá con Kim Jong Un. Gesto que fue interpretado como indicio de que Estados Unidos y Corea del Norte no lograron solucionar los desacuerdos existentes entre ambos.

En todo caso, a estas alturas la opinión generalizada es que el panorama actual permite análisis optimistas de que las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington avanzan en buena dirección, aunque no se perciban acciones concretas. Eso sí, llama la atención la alusión de Pompeo a un nuevo negociador norcoreano que acudió a la reunión organizada en Suecia con el delegado especial del Departamento de Estado estadounidense para políticas hacia Corea del Norte, Stephen Biegun, pues los cambios en el equipo de negociación de Pyongyang significan una reorientación de estrategias. Por lo pronto, se estima que ese nuevo negociador, al que se refería el canciller, es el ex embajador de Corea del Norte en España, Kim Hyok Chol. Otro punto notable es que ya no habla en las declaraciones de autoridades de Estados Unidos la expresión “desnuclearización total, completa y verificable”, y eso deja entrever que las estrategias de Washington también han cambiado, quizá acordando un desarme por fases.