La economía coreana creció un 2,7% en 2018

Crecen las señales de alarma por el debilitamiento de la economía al registrar un crecimiento del 2,7% en 2018, el nivel más bajo en seis años. Los pronósticos de crecimiento se situaban por encima del 3%, similar al 3,1% alcanzado en 2017, pero no ha logrado cumplir con los objetivos trazados. El Banco de Corea pronosticó en abril del año pasado que la economía nacional crecería un 3% en 2018, pero en julio y octubre volvió a rebajar los pronósticos de crecimiento en un 2,9% y un 2,7%, respectivamente. Al final, se han cumplido las expectativas de octubre de crecer un 2,7% en 2018.





A pesar del buen dinamismo de las exportaciones, que superaron por primera vez el volumen de 600.000 millones de dólares en 2018, la construcción y las inversiones retrocedieron más de lo esperado. En concreto, las inversiones en construcción cayeron un 4% respecto al 2017, el mayor descenso desde 1998, mientras que las inversiones en instalaciones disminuyeron un 1,7%. Por otro lado, el aumento intermensual de empleo registró por primera vez desde 2009 una cifra por debajo de los 100.000 contratados. En tanto, el desempleo superó el millón por tercer año consecutivo. Pero no todo fueron malas noticias en 2018, ya que se estima que el ingreso per cápita de los surcoreanos superó los treinta mil dólares. De entre los 28 países de todo el mundo con una renta per cápita superior a los 30.000 dólares en 2018, solo 6 naciones -como Estados Unidos, Reino Unido y Japón- cuentan con una población de más de 50 millones de habitantes. Si las estimaciones del Banco de Central son correctas, Corea del Sur se convertirá en el séptimo miembro de este selecto club de países ricos. Sin embargo, esa subida no se ha notado tanto en el bolsillo de los hogares y el bienestar real, puesto que el aumento de los ingresos familiares ha sido relativamente lento. Por otro lado las exportaciones, que son el principal motor de crecimiento del país, presentan perspectivas desfavorables para el 2019 por el proteccionismo, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración global y la caída de los precios de los semiconductores, entre otros factores. Ante este escenario adverso, el presidente Moon Jae In pidió al sector empresarial aumentar la inversión y crear empleo durante una reunión que mantuvo el 15 de enero con representantes de pymes y grandes empresas. Asimismo enfatizó la creación de un equipo de apoyo para fomentar las inversiones empresariales y mejorar un ambiente favorable a los negocios y la inversión.