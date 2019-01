Consejero económico presidencial renuncia al cargo

ⓒKBS News

El consejero presidencial para asuntos económicos, Kim Hyun Cheol renunció a su cargo dos días después de lanzar unos comentarios no muy afortunados, que han tenido una gran repercusión en la sociedad, y Presidencia ha aceptado su dimisión.





Así es. Durante un debate celebrado el lunes 28 en la Cámara de Comercio, este consejero hizo fuertes declaraciones sobre la situación en el mercado laboral, y tanto los jóvenes, como aquellos en sus cincuenta y sus sesenta no salieron muy bien parados. En concreto, mencionó a Park Hang Seo, un coreano de 60 años que cosecha gran éxito como director técnico de la selección nacional de fútbol de Vietnam, y usándolo como modelo para los que han pasado los cincuenta, les dijo que fueran a trabajar como Park Hang Seo a los países de la ASEAN, en lugar de escalar montañas o trolear en las redes sociales. Y en cuanto a los jóvenes, resaltó que no deberían decir que Corea sea un país infeliz porque no haya trabajo, pues si lo comparan con los países de la ASEAN, verán que realmente es un país feliz.





Básicamente, arremetió contra jóvenes y prejubilados, a los que pidió que se fueran a otros países a trabajar en vez de criticar…





Exactamente. Pero tras ver que sus comentarios suscitaron una fuerte controversia, el consejero presidencial expresó su intención de renunciar al cargo, y Cheongwadae aceptó la renuncia de inmediato. Sin embargo, este gesto ha de ser visto como una defenestración y no como una renuncia voluntaria por parte de Kim. Es decir, Presidencia lo ha tomado muy en serio, ya que podría derivar en un conflicto a nivel social, obviamente, pues los comentarios de Kim enfadaron no solo a las generaciones mencionadas, sino a casi toda la ciudadanía.





Por otro lado, los ciudadanos de más de cincuenta son de los que menos apoyan a Moon Jae In, ¿no?





Así es. Por eso, hacer comentarios despectivos o irreales sobre ellos sería como decirles que den la espalda a la actual administración. Y lo mismo ocurre con los jóvenes veinteañeros, también considerados como “afectados” pues cada vez menos personas califican positivamente el desempeño presidencial ante el problema del paro juvenil.