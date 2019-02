© VEGAN

La Agencia de Certificación y Servicios Veganos de Corea se creó en marzo de 2018 dedicada a la tarea de certificar productos veganos, es decir, alimentos, cosméticos u otros artículos que no utilizan ingredientes de origen animal, ni derivados de los animales en el proceso de fabricación y elaboración. Cabe destacar que ha reforzado el proceso de certificación con pruebas genéticas del producto, un requisito que pocas agencias certificadoras tienen. El 8 de noviembre de 2018, obtuvo la acreditación del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos como agencia certificadora de productos veganos, convirtiéndose en la primera coreana del sector.





© VEGAN

En realidad, hay diferentes tipos de vegetarianos, dependiendo de qué alimentos incluyan o no en su dieta. Entre ellos destacan el semi-vegetariano que no come carnes rojas pero sí incluye aves y pescado, mientras que el pesco-vegetariano admite el pescado, lácteo y huevos pero no come ninguna carne de animal de origen terrestre. El siguiente sería el lacto-ovo-vegetariano que consume productos lácteos y derivados de animal como la miel, pero se abstiene de las carnes, pescados o aves de corral. En tanto el lacto-vegetariano no come huevo pero consume productos lácteos como la leche, yogur y queso. Finalmente el más estricto, el vegano consume solamente alimentos de origen vegetal y excluye todos los que sean de origen animal. La agencia coreana responde a las demandas de estos últimos, cuya dieta está libre de carnes. Para los consumidores resulta difícil, solo con la etiqueta de los envases, si un producto contiene o no ingredientes animales. Es más complicado aún cuando son compuestos mixtos, por lo que hace falta una entidad como la entidad certificadora coreana para garantizar la procedencia de los productos. El sello vegano otorga confianza y valor a las empresas que lo reciben, mientras que a los clientes les ofrece un consumo ecológico, saludable y respetuoso con los animales y el medio ambiente. Tras la creación de la Agencia de Certificación y Servicios Veganos de Corea, los productores nacionales podrán obtener un sello acreditado, fiable y apto para los vegetarianos más estrictos, sin tener que recurrir a otras entidades extranjeras. Hoy en día, certifica alimentos importados, ingredientes alimenticios y alimentos funcionales para la salud, y tiene planes de ampliar su cartera de productos.