Kim Joo Young, “Aprendiz de ladrón”

“Aprendiz de ladrón” se publicó en 1975. La historia se desarrolla en una chatarrarería y satiriza con humor la vida miserable de una familia pobre.









Por supuesto que mi padrastro me daba melcocha de arroz o dinero a cambio de las botellas, pero a menudo me dejaba en la calle cuidando la carreta, mientras él se metía en las casas que tenían el portón abierto, y robaba las palanganas y ollas de aluminio que habían dejado bajo el grifo del patio.

Si le descubrían adentro, se escabullía diciendo que había ido a chequear el contador de agua o preguntaba dónde estaba la caja de fusibles.

Para reducir el riesgo de que le pillaran, habíamos acordado un sistema de señales. Si se acercaba un hombre, yo pregonaba junto a la carreta: “¡Compro botellas de gaseosa!; y si se acercaba una mujer: “¡Compro palanganas viejas!”. Entonces mi padrastro salía corriendo de la casa. Aunque no lo pareciera, era un oficio de lo más peligroso.





의붓아버지는 물론, 사이다병이나 콜라병을 받고

엿이나 돈으로 바꿔주기도 하였지만,

그것보다는 걸핏하면 리어카 옆에 나를 세워둔 채,

대문이 열린 집이면 무턱대고 안으로 들어가는 것이었습니다.





그는 그 집 수돗가에 있는 대야나 양은 그릇들을

몽땅 훔쳐들고 밖으로 나오는 것입니다.

나는 밖에 세워둔 리어커를 붙잡고 섰다가

남자가 나타나면 “사이다병 삽니다아”,

여자가 나타나면 ‘헌 대야 삽니다아’하고 소리쳐주면

의붓아버지가 속 차리고 부리나케 밖으로 쫒아나오곤 하지요.

장사라도 더럽게 똥줄 빠지는 장사지요.









Entrevista a la crítico litearia Jeon So Yeong:

En “Aprendiz en ladrón”, el mundo es visto a través de los ojos de un chico llamado Wonsu, pero está lejos de tener una mirada inocente. Su padrastro le enseña a robar y a amenazar, pero él demuestra ser mucho más osado aún. Más adelante, el chico dice que los adultos son más grandes físicamente, pero en el fondo son miedosos como comadrejas. Así, Wonsu crece demasiado rápido en el duro mundo que le ha tocado vivir.









En un santiamén quitaron las ruedas de un lado y el minibús se inclinó con un fuerte crujido metálico. Sin embargo, no desesperé, pues mi padre me pareció un gigante. Se había mantenido firme y no había permitido que el viejo verde de Choi se acostara con mi madre a pesar de que corríamos el riesgo de quedarnos los tres en la calle. Estaba profundamente conmovido y orgulloso por tener un padre como él. Entonces, saqué el pincho que guardaba en mi bolsillo y lo lancé bien lejos hacia el cielo.

-Eh, cabrón, ven aquí. ¡Te mataré! -gritando así, me lancé contra Choi como un perro de caza.





이제 한 쪽 바퀴가 완전히 떨어져나가고,

차체가 뻐거덕 소리를 내며 기울기 시작하였습니다.

그러나 나는 실망하지 않았습니다.

우리 세 식구가 기거할 집이 헐리는 것을 감수하면서까지

어머니를 음흉한 최가 놈에게 넘여주지 않았던 아버지가

아무래도 거인으로 보였기 때문입니다.

나는 그런 아버지를 두었다는 사실에 감동하였고, 또한 자랑스러웠지요.

그 때 주머니에 쑤셔넣었던 쇠꼬챙이를 꺼내서

저 쪽 하늘 멀리 멀리로 던져버렸습니다.

“야 이 새캬, 이리 나오라구, 썅! ”

나는 이렇게 소리지르며 최가 놈을 향해

사냥개처럼 달려나갔습니다.









Autor.

Kim Joo Young nació en 1939 en Cheongsong, provincia de Gyeongsang del Norte y debutó como escritor en 1971 con el relato “Período de letargo”. En 2013 recibió el Premio Kim Manjung, entre otros muchos galardones.