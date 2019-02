¿Retomará la Fed la política monetaria expansiva?

ⓒYONHAP News

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el día 30 mantener en el nivel actual el tipo de referencia y anticipó que en adelante será más “paciente” en lo que se refiere a sus decisiones sobre las tasas de interés, implicando que moderará el ritmo de las subidas. Así, el tipo de referencia en el país norteamericano quedó en un margen entre 2,25 y 2,5%.

No obstante, más que no alterar los tipos llamó la atención que la Fed quitara la frase “subidas graduales adicionales” de la declaración del Comité Federal de Mercado Abierto, pese a haberla incluido siempre desde hace unos años. En cambio dijo que tendrá más paciencia, anticipando indirectamente que al menos por un tiempo no habrá subidas de tipos.

También anunció que modificará su plan de reducción de activos y revisará la orientación de sus políticas, lo que significa que dará un giro en su programa de restricción monetaria, el cual comenzó a fines de 2015. En realidad, este anuncio suscita reacciones más susceptibles en el mercado, ya que al decir que cambiará su plan de reducción de activos deja entrever que frenará la venta de bonos, medida que empezó a adoptar a finales del año 2015 para quitar dólares del mercado en línea restrictiva. Cabe recordar que para afrontar la crisis financiera global de 2008, la Reserva Federal acometió una intensa flexibilización cuantitiva, aumentando sus activos de menos de 1 billón de dólares hasta 4,5 billones de dólares. Sin embargo, desde fines de 2015, considerando que las consecuencias de la crisis estaban ya superadas en general, pasó página y procedió a reducir sus activos y a implementar políticas monetarias restrictivas. Ahora, de las recientes declaraciones de la Fed es posible deducir que cambiará de nuevo sus políticas usando los dos recursos más fuertes que posee: el tipo de referencia y los títulos de deuda. El anuncio fue recibido con euforia por los mercados, en un contexto de menor preocupación por la desaceleración de la economía mundial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por una mayor preferencia por los activos de riesgo. De hecho, tras el anuncio de la Reserva Federal de esta semana subieron las Bolsas de las principales economías del mundo y las monedas de los países emergentes se apreciaron.

En el caso de Corea del Sur, al menos por ahora no se sentirá presionado para subir su tipo de referencia como el año pasado, cuando las tasas de interés en Estados Unidos superaron a las vigentes en el país. Además, podrá disfrutar de un mejor ambiente para el comercio internacional, pues al haber más dólares en el mercado, posiblemente las exportaciones aumenten, factor que resultaría muy positivo para la economía surcoreana, con gran dependencia del exterior.