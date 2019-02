Regresan Taemin y Monsta X en febrero

© SM Entertainment

Febrero será un mes duro para los cantantes del K-Pop, ya que varias grandes estrellas esperan en línea para declarar su comeback.

Entre ellos, Taemin de SHINee regresa el próximo lunes 11 con su segundo mini álbum bajo el título de ‘Want’, el primero que lanza en solitario en un año y cuatro meses tras su segundo álbum de estudio publicado en octubre de 2017.

Mientras tanto, el septeto masculino Monsta X también regresa a la arena musical el lunes 18 con la segunda parte de su segundo álbum de larga duración ‘We are here’ tras hacer furor entre el público coreano con la primera parte del mismo disco, titulado ‘Are you there?’. Cabe señalar que Billboard de Estados Unidos informó también sobre su inminente comeback, describiendo ‘We are here’ como un “álbum muy esperado”.