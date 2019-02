LG Household & Health Care: líder de productos de belleza

© LG Household & Health Care

LG Household & Health Care se estableció en 1947 con el nombre de Lucky Chemical Industrial Co. Desde ya entonces ha mejorado la calidad de vida de los coreanos, al ser la primera compañía coreana en fabricar jabones, pasta de dientes, detergentes y champús, entre otros artículos. Cabe destacar también que en 2018 LG Household & Health Care logró en el puesto 27 de la lista de las 100 empresas más innovadoras, según la revista estadounidense Forbes. Hoy en día, fabrica y vende una amplia variedad de productos, tales como cosméticos, bebidas y artículos para el hogar, entre los que destacan sus productos para la belleza y cuidado de la piel. La línea Secret Essence de Su:m 37° contiene la filosofía de la compañía coreana de lucir radiante y devolver la vitalidad a la piel usando fórmulas con ingredientes naturales y fermentados. En conmemoración al décimo aniversario del lanzamiento de la marca, hemos agregado tres productos a la línea de Secret Essence: un tónico, una emulsión y una crema. Así, la línea Secret Essence ha pasado a contar con 11 productos para el cuidado de la piel, que destacan sobre todo por aprovechar al máximo los beneficios de la fermentación, ayudando a estimular la capacidad innata de la piel y mantenerla equilibrada. The History of Whoo es otra marca representativa de cosméticos basados en la medicina tradicional coreana. Los secretos de belleza de la antigua realeza coreana han resucitado gracias a la ciencia para crear los mejores productos para el cuidado de la piel. En 2018 fue la primera marca de cosméticos de Corea que superó la venta anual de 2 billones de wones y su popularidad ha ido creciendo, en particular la de Bichup Ja Saeng.





LG Household & Health Care encabezó en 2018 el mercado de cosméticos de Corea, impulsado por la gran popularidad de su línea The History of Whoo, una reinterpretación moderna del secreto de belleza de la corte real de antaño. Y en 2019 pretende seguir al frente del mercado con su marca Su:m 37°. LG Household & Health Care lanzó por primera vez una línea de cosméticos basados en la fermentación en 2007, y hoy en día la marca de productos para el cuidado de la piel Su:m 37° goza de gran popularidad dentro del país, como en China, Vietnam, Singapur y Hong Kong, entre otros. Al asumir nuevos desafíos continuamente, la compañía ha contribuido a mejorar la vida y la salud de los coreanos. Ahora con un producto bien diferenciado y una fuerte competitividad en la fermentación aplicada a los cosméticos, apuesta por codearse con las mejores marcas de belleza del mundo.





