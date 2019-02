Un 75% de surcoreanas no apoya la ley antiaborto

ⓒYONHAP News

En base a un sondeo, se estima que en Corea se practican unos 50 mil abortos al año, reavivando las críticas contra la ley antiaborto…





Es cierto. El resultado del sondeo efectuado por el Gobierno muestra que el número de abortos en este país se redujo en gran medida, pasando de unos 170 mil en 2011 a unos 49 mil en 2017. Pero los círculos médicos alegan que esta cifra no refleja la realidad, pues nadie va a responder francamente cuando el aborto en sí es objeto de castigo penal. Hace unos años, la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Corea estimó en unos 3 mil el número de abortos efectuados a diario, es decir más de 1 millón al año, mientras que los círculos médicos en general estiman que serían al menos 500 mil. No obstante, tanto las organizaciones de salud como las feministas enfatizan que lo importante no es la cifra de abortos realizados al año, sino actualizar la tan desfasada ley antiaborto.





Actualmente, ¿se permite en algún caso interrumpir legalmente el embarazo en Corea del Sur?





Se permite en caso de que uno o ambos progenitores padezcan desorden mental genético, cuando la madre tenga alguna enfermedad infecciosa designada por Ley, cuando el embarazo sea fruto de relaciones sexuales entre familiares o de violación, o en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. Es decir, el espectro de estos casos legales de aborto es tan ambiguo que las mujeres coreanas no pueden interrumpir el embarazo, incluso en caso de saber que el feto tendrá anencefalia u otras malformaciones genéticas que no le permitirán sobrevivir. Además, la ley vigente castiga solo a la mujer y al médico que realice la operación. Por eso, las mujeres se someten a abortos clandestinos, incluso poniendo en peligro su propia vida.