Candidatura intercoreana para organizar los JJOO 2032

El Ayuntamiento de Seúl ya empezó a hacer planes relacionados con la candidatura intercoreana para albergar los Juegos Olímpicos 2032. Por lo que informan, el proyecto en el que trabaja la Municipalidad propone celebrar varias pruebas en la Zona Desmilitarizada, además de en Seúl y Pyongyang…





Así es. En concreto, propone que de las 33 modalidades olímpicas, cinco sean entre Seúl y Pyongyang, diez solo en Corea del Norte y dieciocho en Corea del Sur, incluyendo entre estas últimas las competiciones de maratón, triatlón y ciclismo, que tendrían lugar en la Zona Desmilitarizada.





¿Y qué disciplina podrían ser organizadas conjuntamente por las dos Coreas en Seúl y en Pyongyang?





Atletismo, natación, taekwondo y futbol, entre otras; mientras que los deportes de cuya organización podría encargarse enteramente Corea del Norte, celebrándose las pruebas pertinentes en Pyongyang, son aquéllas que gozan de gran populariad entre la población norcoreana, o en las que deportistas de ese país han obtenido medallas en torneos internacionales, como baloncesto, gimnasia y lucha.





Pero, considerando que los preparativos para albergar unos juegos olímpicos tienen un coste muy elevado, ¿cuenta Corea del Norte con recursos necesarios?





De momento, seguramente no, máxime porque a diferencia de Corea del Sur que ya dispone de infraestructuras deportivas relativamente buenas, Corea del Norte no las tiene. De ahí que se calcula que necesitará más de 22 billones de wones para la construcción de estadios y demás centros de pruebas olímpicas, así como para la optimización de las redes de transporte, la edificación y acondicionamiento de instalaciones de alojamiento, etc.