Seúl acoge una cumbre entre India y Corea

Los mandatarios Corea del Sur y de India celebraron una reunión cumbre el viernes 22 en Seúl, con motivo de la visita de Estado al país del primer ministro indio, Narendra Modi.





Hablando de confraternizar, los dos países han mantenido una larga relación de intercambio desde el siglo I. Sin embargo, en comparación con tan larga historia, el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales tuvo lugar hace menos de medio siglo, en 1973. En los primeros años tras entablar relaciones, la relación entre Corea e India estuvo centrada en asuntos político-diplomáticos acorde a la confrontación entre las dos Coreas. Pero a medida que fue aumentando el número de empresas coreanas que ingresaban en el mercado indio, tras la apertura económica de ese país en 1991, la relación bilateral se amplió drásticamente, al realizar grandes inversiones en India conglomerados coreanos como Samsung Electrónica y LG Electrónica. Esto, a su vez, derivó en la firma de un Acuerdo Comprensivo de Asociación Económica, que entró en vigor el 1 de enero de 2010.





¿Y en qué nivel se ubica el volumen de comercio bilateral?





Hasta finales de la década de los 90, se mantuvo en cientos de millones de dólares al año, pero entrado el nuevo milenio, comenzó a crecer abruptamente hasta superar los 20 mil millones de dólares en 2011. India es un mercado muy atractivo con una de las poblaciones más vastas del mundo, y por tanto se considera el mejor mercado para diversificar el espectro de Corea del Sur, tradicionalmente centrado en China y Estados Unidos. Además, India goza de un alto prestigio internacional, y puede ser para Corea un importante socio en temas diplomáticos.





¿Ambos países mantienen buena relación diplomática al máximo nivel?





Sí. Sin ir más lejos, en 2014, la expresidenta surcoreana Park Geun Hye realizó una visita de Estado a India, y al año siguiente, el primer ministro Modi viajó a Corea para corresponder a la visita de Park. El actual presidente Moon Jae In, en particular, considera India como un Estado clave en su Nueva Política hacia el Sur, y se reunió con Modi en Nueva Delhi en julio de 2018. Por tanto, la visita del premier indio a Corea es en respuesta al viaje de Moon Jae In el año pasado a la capital india. Asimismo, ambos Gobiernos acordaron impulsar aún más el acuerdo comprensivo como socios económicos, al incrementar el volumen de comercio bilateral hasta 50 mil millones de dólares hasta 2030.