Moon otorgará 4 mil indultos por el Centenario del Primero de Marzo

ⓒYONHAP News

Presidencia concederá más de 4 mil indultos con motivo del Primero de Marzo.





Así es. Concretamente, el Gobierno otorgará indultos especiales a 4.378 personas con motivo del Centenario del Grito por la Independencia del Primero de Marzo.





¿Y cuál es el criterio para decidir a los destinatarios del indulto?





La Constitución faculta al presidente a otorgar indultos, pero ejercer ese derecho es sumamente delicado, tanto porque afecta a la libertad y la vida de la persona condenada, pero sobre todo porque implica revertir un fallo judicial. El indulto especial se otorga después de que el ministro de Justicia, en representación del jefe del Estado, entregue la lista de posibles candidatos al comité de deliberación sobre indultos, organismo asesor del Ministerio de Justicia que examina la propuesta, y posteriormente la presenta en reunión de Gabinete para su deliberación final.





Pese a ser un abultado indulto, el Gobierno excluyó a políticos y empresarios...





Exacto. El Gobierno ha excluido a políticos y empresarios, considerando que su perdón podría generar controversia política y socavar el espíritu del Centenario del Movimiento Primero de Marzo. Así, aquellos ex altos cargos que sonaban como posibles candidatos al indulto, como la ex primera ministra Han Myeong Sook o el ex gobernador de la provincia de Gangwon, Lee Kwang Jae, no podrán beneficiarse del indulto especial.





En cambio, han decidió indultar a particulares con delitos menores o a aquellos que participaron en protestas ciudadanas…





Así es. Al excluir a personalidades del círculo político y económico, el Gobierno busca evitar las críticas que opinan que el sistema del indulto especial es un privilegio para la gente poderosa y adinerada. Se espera que la concesión de este indulto tenga efectos positivos en el país, tales como una mayor contribución a la armonía ciudadana con motivo del Centenario del Movimiento por la Independencia del Primero de Marzo.