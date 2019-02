Testigo inocente

“¿Es usted una buena persona?”





Argumento





Sunho trabaja para una importante firma de abogados. Fue siempre un abogado que luchó por la justicia, sin embargo las necesidades económicas le forzaron a marginar un tanto sus ideas éticas y políticas. Ahora está frente a un caso que le promete una promoción y un nuevo contrato como socio del bufete: el asesinato de un viejo adinerado en el que su señora de limpieza es señalada como sospechosa del crimen y Sunho asume la defensa de esta mujer. A primera vista, el caso parece simple. No obstante, existe una compleja variable y es que hay un testigo que dice que la señora de limpieza es efectivamente la que mató al viejo.





Quien hace tal declaración es Jiwu, una adolescente con autismo que por su condición no le es fácil entablar una comunicación “normal” con otros. Y justamente por su condición, nadie da validez a su testimonio. Sunho también piensa que está equivocada. Aún así, y considerando que es la única que puede contarle lo que ocurrió aunque sea vagamente y desde su peculiar punto de vista, se acerca a Jiwu. El problema es que no es fácil siquiera intercambiar saludos con ella. Sin embargo, no se da por vencido hasta que poco a poco empieza a abrir el corazón, tanto Sunho, como Jiwu, mientras que se aproximan a la verdad, diferente de la que hubiera querido ver Sunho como abogado de la defensa en un principio...





Comentario





¿Es Ud. una buena persona? Cómo responder a esta pregunta. Y alguien que contesta que sí inmediatamente, ¿será realmente una buena persona? Pero ese alguien que da fácilmente y sin mucha reflexión la peligrosa respuesta de que es en efecto un alma de bien, puede ser una persona inflexible incapaz de ablandar sus pensamientos, convicciones, creencias y razonamientos. Es que esa pregunta, aunque está compuesta por palabras que puede entender un niño de primaria, no es una pregunta sencilla. Y quizá quien se quede pensativo ante esta pregunta, titubee, tenga vergüenza y sepa cambiar a partir de ella sea una persona verdaderamente preparada para una comunicación sincera con los demás.





El largometraje Testigo inocente del director Lee Han hace esa pregunta de frente al espectador tomando prestada la voz de uno de los personajes, si bien dentro de la trama esa pregunta se dirige específicamente a otro personaje: Sunho, que ha sido toda su carrera un abogado de derechos humanos pero que para pagar la deuda que tiene su padre deja a un lado sus convicciones y empieza a defender a personas totalmente opuestas a aquellas por las que solía luchar por dinero. A él, una amiga le dice “Pareces un mercader”. Y es así como empieza la historia de Testigo inocente.





En la película, quien confía primero en Jiwu es el fiscal. Pero a éste, que cree a la chica en base a la hipótesis de que personas con autismo no saben mentir, Sunho afirma que aunque no haya mentido, puede que haya malentendido las circunstancias. Aquí ambos son prejuiciosos: el fiscal que piensa que los autistas no mienten y el abogado de la defensa que sostiene que personas en esas condiciones poseen un bajo nivel cognitivo. Sin embargo, el menos acertado es Sunho, ya que mientras el fiscal cumple su labor -es decir, creer en los testigos con los que cuenta más allá de cómo sean ellos para encontrar el culpable de un caso de homicidio- él se empecina en demostrar que Jiwu no es capaz de reconocer objetivamente lo que ocurre a su alrededor simplemente porque padece autismo, pese a que la muchacha demuestra tener una buena habilidad cognitiva.





Así, Testigo inocente describe la comunicación entre Sunho y Jiwu, en la que el primero empieza a superar sus propios prejuicios y a romper los de mucha gente, llegando a hacer un llamado a esas personas que discriminan a los que son diferentes, a reconocerlos y a convivir en armonía. No obstante, el mayor mérito de la película está en que transmite ese mensaje, que fácilmente puede sonar demasiado idealista y dogmático, con un formidable equilibrio, sin usar tonos de sermón y sin caer en sentimentalismos.





La película se centra principalmente en la mirada de Sunho hacia Jiwu. Sin embargo, hay momentos en los que mira el mundo desde el punto de vista de Jiwu, como diciendo que para hacer de ésta una sociedad más inclusiva y tolerante, es necesario tratar de entender el mundo que nos rodea desde la perspectiva de quienes integran las minorías aún siendo parte de la mayoría.





Director: Lee Han

Elenco: Jeong Wu Seong, Kim Hyang Gi

Género: Drama

Página web: -

Duración: 129 minutos

Año de estreno: 2019

Apto para mayores de 12 años